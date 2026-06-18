CNTE ‘se plantará’ en las Afores de CDMX: ¿Qué calles cerrarán los maestros HOY 18 de junio?

Maestros de la CNTE realizarán un bloqueo en las principales Afores de la CDMX este jueves 18 de junio.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se preparan para una nueva jornada de manifestaciones este jueves 18 de junio y ‘amenazan’ con bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a partir de las 10:00 horas habrá afectaciones, principalmente, alrededor de las Afores.

Por esa razón, los bloqueos serán, sobre todo, en Avenida Paseo de la Reforma desde los siguientes puntos:

Afore Metlife: Paseo de la Reforma 256.

Afore XXI Banorte: Paseo de la Reforma 489 .

. Afore Profuturo: Paseo de la Reforma 144.

Afore Inbursa : Paseo de la Reforma 555.

: Paseo de la Reforma 555. Afore SURA: Paseo de la Reforma 222.

Citi Banamex Afore : Paseo de la Reforma 381.

: Paseo de la Reforma 381. Afore Azteca: Avenida Revolución 1275.

Ante dicho escenario, las alternativas viales ofrecidas por la SSC son:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Eje Central.

Eje 1 oriente.

Eje 2 oriente.

Anillo Periférico.

Avenida de los Insurgentes.

Avenida Universidad.

Además, la CNTE mantiene su plantón en los alrededores del Centro Histórico donde este jueves también se prevé la llegada de miles de aficionados al Fan Fest para disfrutar del partido de la Selección Mexicana vs. Corea del Sur.

¿Qué exigen los maestros de la CNTE?

El plantón y las manifestaciones de la CNTE ‘van para largo’ debido a que los integrantes de la Coordinadora consideran que sus demandas no han sido atendidas, las cuales son:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 .

. Regreso al sistema de pensiones.

Seguridad para la comunidad escolar .

. Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100 por ciento.

al 100 por ciento. Alto a los descuentos salariales.

No represión al magisterio .

. Mayor presupuesto para educación.

Mejores condiciones para las escuelas.

La CNTE acusa que hay represión en su contra a pesar de la postura que expresa lo contrario y sostiene que sus demandas no han sido atendidas.

“La represión y la intimidación son prácticas que este gobierno está repitiendo”, dijo Elvira Veleces, una de las dirigentes de la Coordinadora, en entrevista con medios de comunicación.

¿Qué dice el Gobierno sobre las demandas de la CNTE?

Las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública (SEP) reiteran que se mantiene abierto el diálogo con la Coordinadora y destacaron las reuniones de las últimas semanas junto con 50 mesas de trabajo en el año.

Mario Delgado, secretario de Educación, reconoció que todas las demandas de la CNTE han sido atendidas, pero solo queda pendiente la abrogación de la Ley del ISSSTE.

Sin embargo, explicó que esta alternativa no es viable debido al impacto financiero que tendría en el presupuesto destinado a programas sociales, salud, educación e infraestructura.

Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en sus conferencias ‘mañaneras’ que a partir de agosto se realizarán pláticas con los maestros, escuela por escuela, para escuchar sus opiniones y saber cuáles son sus principales necesidades.