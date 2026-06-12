Sheinbaum plantea quitar a líderes de la CNTE el control de los maestros, advierte Aurelio Nuño

La CNTE continúa sus manifestaciones en CDMX como una forma de presionar al Gobierno de Sheinbaum para que atienda sus demandas.

Las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) obligarían a la presidenta Claudia Sheinbaum a cambiar la relación que el Gobierno mantiene con el magisterio, dijo Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública.

“Parece que la conclusión de la presidenta es que la única solución es quitarles a los líderes sindicales el control de la vida profesional de los docentes y eso fue lo que hicimos con la reforma educativa”, afirmó Nuño en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Aurelio Nuño destacó los recientes comentarios de la presidenta Sheinbaum quien dejó abierta la posibilidad de modificar la coalición que tuvo Morena tanto con la CNTE como con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“La mayoría de los maestros están hartos del dominio sindical, pero ambos son parte de su coalición gobernante, a menos de que decida romper de tajo se encontrará con un pantano”, destacó el secretario de Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

¿Cuáles son los retos que la CNTE representa para Sheinbaum?

El exfuncionario explicó que como parte de los retos que representa la CNTE para Sheinbaum están que tanto la Coordinadora como el SNTE son parte de la coalición de Morena según el trazo hecho por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Como muestra de ello es que el líder del SNTE, Alfonso Cepeda, actualmente es senador de Morena.

“Si la conclusión de la presidenta es quitarles a los líderes sindicales el control, esa sería su mayor pérdida. El mayor reto es que lo pueda hacer porque el mayor obstáculo será el SNTE no la CNTE”, destacó el exsecretario.

Aurelio Nuño agregó que, en caso de tomar esta decisión, la presidenta Sheinbaum también rompería con el modelo educativo impulsado por AMLO.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la CNTE?

En su conferencia ‘mañanera’ del jueves 11 de junio, Sheinbaum planteó la posibilidad de ‘saltarse’ las negociaciones con la CNTE y el CNTE para buscar una alternativa al USICAMM.

La forma en que lo harán es a través de asambleas y consultas directamente con los maestro y en las escuelas para así elaborar una propuesta al respecto, las cuales comenzarían en agosto.

“Para desaparecer la Usicamm a quién le vamos a preguntar, ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CNTE u otros (SNTE), nos vamos a ir con los maestros directo, qué piensan. A partir de agosto, la consulta va a ser con ellos directo, sin intermediarios de nadie (...) escuela por escuela. Vámonos directo para ver cuál es la alternativa de la Usicamm”, dijo la mandataria.

Además, el titular de la SEP, Mario Delgado, acusó a los integrantes de la CNTE de querer afectar la imagen de México durante el Mundial 2026.