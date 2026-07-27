EU e Irán llevan 3 días sin atacarse: ¿Cómo reacciona el peso ante el dólar HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en la sesión de este lunes 27 de julio.

El peso mexicano avanza ante el dólar en la sesión de este lunes 27 de julio gracias a la pausa en los ataques de Estados Unidos contra Irán, un comportamiento que debilita al billete verde.

Estados Unidos e Irán completaron tres noches sin ataques, lo que ‘abre la puerta’ a que los equipos negociadores de ambos países logren avances sobre el Estrecho de Ormuz. Trump declaró este lunes 27 de julio en una entrevista con Axios que se están llevando a cabo “conversaciones muy profundas” con la República Islámica.

“Si no dan resultado, volveremos a la acción militar muy enérgica”, advirtió. Aún persisten las amenazas al transporte marítimo, el bloqueo a los puertos iraníes y la incertidumbre sobre una desescalada duradera.

¿Cuánto gana el peso ante el dólar este lunes 27 de julio?

Según datos de Bloomberg, el peso se aprecia 0.21 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.44 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del viernes 24 de julio.

“La apreciación del peso se debe a una moderación de la aversión al riesgo en el mercado financiero, ante señales de una pausa en la guerra entre Estados Unidos e Irán, permitiendo una corrección a la baja de los precios de los energéticos”, indicaron analistas de Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.92 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.95 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.5 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.28 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están la rupia india con 0.70 por ciento; el peso chileno con 0.62 por ciento; el rand sudafricano con 0.48 por ciento; el florín húngaro con 0.47 por ciento, y el shekel israelí con 0.35 por ciento.

Por el contrario, las monedas con más pérdidas son lideradas por el won surcoreano con 0.79 por ciento; la corona noruega con 0.70 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.34 por ciento.