Clima en Jalisco: ‘Calorcito’ con hasta 30°C para el martes 28 de julio

La Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá un día medio nublado el martes 28 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que un canal de baja presión y el monzón mexicano influirán en el clima, con temperaturas que variarán entre los 12°C y los 29°C.

¿Qué temperaturas se esperan en Guadalajara y sus municipios?

Este martes, Guadalajara tendrá una mínima de 12.3°C y una máxima de 29.0°C. Zapopan espera una mínima de 12.0°C y la máxima de 29.7°C, la más alta en la metrópoli.

Tlaquepaque registrará una mínima de 12.3°C y una máxima de 29.0°C. Por su parte, Tonalá tendrá una mínima de 12.3°C y una máxima de 29.3°C, con cielos medio nublados en ambas ciudades.

¿Hay probabilidad de lluvias en la Zona Metropolitana de Jalisco?

El cielo estará medio nublado con baja probabilidad de lluvias aisladas, sobre todo por la tarde. Los vientos serán ligeros, con una velocidad de 3 km/h en la Zona Metropolitana.

Las condiciones se deben al monzón mexicano y un canal de baja presión, según el SMN. Esto generará un ambiente agradable, con vientos ligeros que no afectarán la región.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Martes 28 de julio : Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 3 km/h. Miércoles 29 de julio : Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 3 km/h. Jueves 30 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días es de temperaturas máximas estables, alrededor de 29°C. Las mínimas variarán entre 12°C y 13°C. Habrá más nubosidad el jueves, pero sin cambios en las lluvias.

¿Cómo prepararse para el clima de Jalisco mañana?

Aunque las temperaturas no serán extremas, se sugiere mantenerse hidratado, sobre todo al hacer actividades al aire libre. Beber suficiente agua es clave para evitar el golpe de calor.

Se recomienda usar ropa ligera y de colores claros. Un paraguas o impermeable ligero es buena idea si se planean actividades por la tarde, por posibles lluvias.

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