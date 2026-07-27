Wall Street pierde por desembolso de capital para el desarrollo de la IA: ¿Cuánto caen las acciones HOY?

Las negociaciones al interior de Wall Street presentan sesgo negativo, a medida que los inversionistas analizan las justificaciones de un mayor desembolso de capital para el desarrollo de inteligencia artificial.

El S&P 500 lidera las pérdidas con 0.16 por ciento, en los 7 mil 400.65 enteros, seguido por el Nasdaq que cede 0.03 por ciento, en las 24 mil 966.98 unidades, mientras que el Dow Jones sube 0.56 por ciento a 52 mil 231.77 puntos.

“Esta es una semana con más sorpresas de las que le corresponden, buenas y malas. La geopolítica y los precios del petróleo pueden ser los factores más impredecibles, pero una respuesta alcista a los sólidos resultados de las 7 magníficas no esta garantizada, especialmente si los niveles de gasto en IA siguen generando dudas”, dijo a Bloomberg Chris Larkin en E*Trade de Morgan Stanley.

¿Cómo operan HOY las bolsas en México y Europa?

En México, los dos centros bursátiles presentan variaciones positivas. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, suma 0.41 por ciento, en los 66 mil 653.92 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el avance es de 0.93 por ciento con mil 353.78 unidades.

Del lado de Europa las pizarras en verde ubican al DAX en Alemania con 1.28 por ciento, en los 25 mil 421.59 enteros, el IBEX 35 de España sube 1.21 por ciento a 19 mil 821.10 puntos, el CAC 40 de Francia avanza 0.73 por ciento, a 8 mil 434.64 unidades, y el FTSE 100 de Londres con 0.67 por ciento al alza, se coloca en los 10 mil 806.85 enteros.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) baja 6.24 por ciento y se ubica en los 90.22 dólares por barril, el referencial Brent desciende 6.98 por ciento, pues se coloca en los 90.02 billetes verdes por unidad.