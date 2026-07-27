IA y ciberdelincuencia, peligro inminente

Es un hecho que la inteligencia artificial (IA) ha cambiado ampliamente la forma en qué trabajamos. Ha tenido avance importantes en muchos sectores e industrias que han mejorado procesos y generado mejores experiencias a millones de personas. Sin embargo, en el otro lado de la moneda está el mal uso que ha dado: por ejemplo, en la difusión de imágenes o notas falsas que parecen reales. Aunque todavía existen textos que superan a la IA, también es cierto que, de la mano de ciberdelincuentes, el fraude con uso de la IA va en aumento y ahí los focos rojos están encendidos.

Santiago Fuentes (Ilustración de Laura Mancilla)

Más allá de que también en el próximo periodo legislativo ya se adelantó que uno de los tres temas a tratar será la regulación de la IA, hoy los números indican que en el caso del cibercrimen provocó pérdidas por más de 20 mil millones de dólares en 2025 y esta cifra irá en aumento con el uso de la IA.

Alejandra Lagunes (Ilustración de Laura Mancilla)

En un estudio que pronto se dará a conocer y que vale la pena revisar a detalle, Delta Protect que tiene al frente a Santiago Fuentes, codirector y cofundador del que consideran el Centro de Comando de Ciberseguridad impulsado por IA y la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) que lleva Alejandra Lagunes, advierten que la IA está transformando la velocidad y sofisticación del cibercrimen, elevando el riesgo para empresas y gobiernos y estiman que la inversión mundial en inteligencia artificial superará los 2.52 trillones de dólares en este año.

Actualmente el 94 por ciento de los directores globales prevé que la IA será el principal motor de cambio en la ciberseguridad el próximo año y un 87 por ciento de los encuestados ve a las vulnerabilidades asociadas a esta tecnología como el riesgo de mayor crecimiento.

La preocupación es que el avance de la IA también está siendo aprovechado por los ciberdelincuentes: tan solo en 2025 provocaron pérdidas por 20 mil 900 millones de dólares, mientras que el costo promedio de un ciberataque empresarial ya supera los 250 mil dólares; bajo este escenario se prevé que el gasto mundial en ciberseguridad alcance este año unos 244 mil millones de dólares.

Y ahí, dado el tamaño de nuestro mercado y la presencia de empresas internacionales, las alertas están prendidas, porque el sector financiero es uno de los preferidos por los ciberdelincuentes y es México uno de los mercados más expuestos.

El sector financiero fue el segundo más atacado durante 2025, con 824 casos documentados, sólo por detrás de manufactura, que registró mil 284 incidentes. Las instituciones financieras concentran grandes volúmenes de dinero y datos personales. Una de las amenazas con mayor crecimiento es el clonado de voz mediante IA, por lo que recomendó eliminar procesos críticos, como autorizaciones de pagos, que dependan únicamente de llamadas telefónicas sin mecanismos adicionales de autenticación.

Otro factor que presiona a la banca mexicana es la evolución regulatoria, ya que el impacto de Basilea IV incrementa los requerimientos de capital para riesgos operacionales e incorpora de manera explícita los riesgos cibernéticos. Para las instituciones supervisadas por la CNBV, esto implica avanzar hacia modelos formales de gestión del riesgo cibernético, con métricas cuantificables y reportes más rigurosos.

Pero también hacen faltan especialistas, pues en América Latina 65 por ciento de las empresas carece de las habilidades necesarias para cumplir sus objetivos de ciberseguridad, mientras la brecha mundial alcanza 4.8 millones de profesionales. En México, donde manufactura y servicios financieros están entre los sectores más atacados, la falta de talento especializado se convierte en una vulnerabilidad adicional, pero también es un área de oportunidad para el sistema educativo para formar profesionales acorde a las nuevas necesidades de las empresas, ya no sólo mano de obra calificada en manufactura sino especialistas en esa materia.

El futbol femenil ya no pide permiso

En los últimos años, si algo ha tenido un avance mayor en el mundo deportivo es el futbol femenil. Los partidos hace unos años, no eran precisamente los más taquilleros, aunque los encuentros eran de primer nivel, emocionantes y con profesionales compitiendo en la cancha, un verdadero espectáculo para los pocos que estábamos ahí.

Mariana Gutiérrez (Ilustración de Laura Mancilla)

Hoy, los cambios son evidentes, el futbol femenil avanzó y está en su mejor momento. Desde luego, hay mucho por hacer en temas de igualdad salarial, pero al menos se ven movimientos que podría modificar ese tema, y es que ahora que inicia la Liga Femenil BBVA que preside Mariana Gutiérrez, presentaron la estrategia para hacer una mejor liga, y sobre todo reconocieron errores en la operación, nada mal.

Y es que los números no mienten, y eso quizás eran parte de las fallas porque esta liga disputaba 96 por ciento más partidos que el promedio de competencias internacionales de referencia, como la NWSL y la Liga F, una sobrecarga física con las jornadas dobles terminaban afectando a las propias jugadoras y también podían restarle valor a cada encuentro.

En la temporada que inicia el próximo 31 de julio estarán 18 clubes con una nueva estrategia de transmisión que centraliza los derechos de siete equipos, que esperan generen más ingresos, mejores condiciones para las jugadoras, mayor inversión, audiencias crecientes y una industria sostenible. Es un hecho que el futbol femenil ya no está esperando que le den permiso para crecer, ahora sólo esperamos que los directivos y empresas lo entiendan.

Boston Medical, mejor investigación

Especializado en salud sexual masculina, Boston Medical obtuvo el premio a la mejor investigación, otorgado en el 28º Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Tratamiento Médico con Ondas de Choque (ISMST) celebrado en Madrid, gracias a su innovador estudio sobre la efectividad de las ondas de choque como terapia en hombres con disfunción eréctil y enfermedades cardiovasculares.

Carlos Carpinteyro (Ilustración de Laura Mancilla)

El estudio incluyó una muestra de más de 22 mil 700 pacientes, de los cuales 7 mil 500 fueron mexicanos. Esto porque en nuestro país esta empresa, que dirige a nivel internacional Allan Hennings, y que cuenta con más de 100 clínicas en siete países, 20 se encuentran en México, a cargo de Carlos Carpinteyro.

Desde 1997 opera en Guadalajara y se ha convertido en un centro médico especializado en salud sexual masculina que aborda condiciones como la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la falta de deseo sexual, temas que pese a los años de avances e investigaciones siguen siendo tabú en muchos sectores. Solo en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, aproximadamente uno de cada dos hombres mayores de 40 años puede presentar algún grado de disfunción eréctil, ahí el dato.

Confianza pese a incertidumbre geopolítica

Pese al entorno de volatilidad, impulsada por las tensiones geopolíticas e incertidumbre financieras, México sigue siendo sumamente atractivo para los inversionistas y prueba de ello es que el mercado local de deuda ha sido sumamente dinámico este año y se han colocado alrededor de 315 mil millones en emisiones en moneda nacional.

Esta semana, se dio la emisión de bonos sustentables de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que lleva Edgar Amador por 40 mil millones de pesos, una emisión ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) más grande en lo que va de 2026 en México.

Ahí, la transacción es de interés estratégico para la SHCP, dado que le permite desarrollar la curva de bonos ASG y mejorar su liquidez y en donde la banca privada también participó, como HSBC que lleva Jorge Arce, y en este segmento lleva la delantera por monto colocado en emisiones ASG y se mantiene dentro del Top 4 de bancos por monto colocado en el mercado de deuda en 2026.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.