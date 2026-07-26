‘Por mi raza hablará la IA’: Los mejores memes que dejó el problemón del examen en línea de la UNAM

La UNAM emitió un comunicado para aclarar lo que sucederá con los alumnos que ingresarán mediante el Pase Reglamentado, tras la polémica por los exámenes de admisión en línea. (Fotografía. Cuartoscuro, capturas de redes sociales)

Los que hayan hecho sus memes con IA deberán repetir su prueba. La suspensión temporal de las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura en la UNAM no solo provocó incertidumbre entre miles de aspirantes que presentaron su examen de admisión, sino que también desató una ola de memes que rápidamente inundó las redes sociales.

Desde imágenes que ironizan sobre el supuesto uso de inteligencia artificial por los aspirantes hasta burlas de los alumnos del Pase Reglamentado ante la polémica, usuarios de X y Facebook reaccionaron con humor a la investigación que realiza la Máxima Casa de Estudios por las posibles anomalías detectadas en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

Mientras las publicaciones se viralizaban, la UNAM aclaró qué ocurrirá con las inscripciones y explicó si los estudiantes que ingresan mediante Pase Reglamentado también resultarán afectados por la suspensión del proceso.

Nuevo logo de la UNAM ante la polémica por los exámenes en línea [Fotografía. Captura redes sociales]

La UNAM arrepentida de hacer los exámenes en línea. (Fotografía. Captura de redes sociales)

Los memes que dejó la suspensión de inscripciones en la UNAM

Las redes sociales reaccionaron casi de inmediato al anuncio de la UNAM con memes que retomaron los principales temas de la polémica y dominaron la conversación pública en los últimos días.

Varias publicaciones bromearon con que la IA fue la responsable de los puntajes perfectos obtenidos por algunos aspirantes e incluso modificaron el lema universitario con frases como “Por mi raza hablará la IA”.

De igual forma, retomaron escenas icónicas de series como Naruto, donde los alumnos, ante la complejidad del examen en línea, se veían en la necesidad de hacer trampa para obtener su lugar en la UNAM.

Burlas hacia el Pase Reglamentado de la UNAM. [Fotografía. Captura redes sociales]

Los memes también hacían burla ante la posibilidad de que todos los alumnos tuvieran que repetir la prueba, pero ahora de manera presencial, tras las irregularidades del proceso.

Algunos videos de TikTok retomaron escenas de Malcolm el de en medio, en las que los amigos del protagonista participaban en un concurso de conocimientos donde todos los concursantes ya conocían las preguntas y respuestas, en alusión a que los aspirantes sabían lo que vendría en la prueba de la UNAM.

Algunos usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de burlarse al señalar que la Máxima Casa de Estudios aceptaba a cualquier estudiante que supiera manejar ChatGPT.

Los alumnos con Pase Reglamentado también se convirtieron en protagonistas de las bromas. En varios memes aparecen observando “el caos” provocado por la polémica del examen de admisión 2026.

UNAM admite a los alumnos que sepan usar ChatGPT [Fotografía. Captura redes sociales]

¿Qué pasará con las inscripciones de la UNAM?

Tras la polémica por los resultados, la UNAM informó que los trámites de entrega documental e inscripción para los estudiantes de nuevo ingreso permanecerán suspendidos de manera provisional mientras una Comisión Técnica de especialistas revisa el desarrollo del concurso de selección.

La universidad explicó que la medida busca garantizar la certeza y la transparencia del proceso, después de detectar posibles irregularidades durante la aplicación del examen en línea.

Además, recordó que ya presentó una denuncia penal para que las autoridades investiguen las presuntas conductas ilícitas relacionadas con la prueba digital.

Por ahora, la Máxima Casa de Estudios no ha dado a conocer una nueva fecha para reanudar las inscripciones. Será hasta que la comisión entregue sus conclusiones cuando la institución publique un nuevo calendario para continuar con el proceso de ingreso.

Los alumnos con Pase Reglamentado de la UNAM viendo el caos causado por el examen de admisión. [Fotografía. Captura redes sociales]

Usuarios no perdieron la oportunidad de recordar antiguas polémicas en la UNAM [Fotografía. Captura redes sociales]

Incertidumbre ante las inscripciones para los alumnos de primer ingreso en la UNAM. [Fotografía. Captura redes sociales]

¿Qué pasará con los alumnos del Pase Reglamentado de la UNAM?

Recientemente, la UNAM emitió un comunicado para aclarar lo que sucederá con los alumnos que ingresarán mediante el Pase Reglamentado, luego de que surgieran dudas sobre si permanecerían ajenos a la polémica, y precisó su situación ante la suspensión del proceso.

La universidad aseguró que los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) conservarán el lugar que ya les fue asignado, por lo que el Pase Reglamentado no está en riesgo.

UNAM y Argentina, hermanos que piden repetir las pruebas finales. [Fotografía. Captura redes sociales]

Alumnos que hicieron trampa rogando para no repetir el examen para entrar a la UNAM. [Fotografía. Captura redes sociales]

La institución precisó que estos alumnos únicamente deberán esperar a que concluya la revisión de la Comisión Técnica para conocer las nuevas fechas de entrega de documentos e inscripción, ya que la suspensión también modificó su calendario administrativo.

Una vez que finalicen las investigaciones sobre las presuntas anomalías detectadas durante el examen de admisión, la UNAM publicará un nuevo calendario para que tanto los aspirantes seleccionados mediante examen como los estudiantes con Pase Reglamentado completen sus trámites de ingreso.