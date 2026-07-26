Más de 20 años en el poder: ¿Quiénes son los May Catzin, la dinastía priista de Maxcanú, Yucatán?

La familia May Catzin acumula más de 20 años en la Presidencia Municipal de Maxcanú, Yucatán.

Pese a que el PRI barrió a Morena en las elecciones en Coahuila de este año, el Revolucionario Institucional ha perdido fuerza desde que Vicente Fox ganó la elección presidencial del 2000; sin embargo, prácticas ligadas al priismo como el cacicazgo aún viven. Para muestra, la familia May Catzin que, prácticamente, no ha soltado la Presidencia Municipal de Maxcanú, Yucatán.

A mediados de la década de los 90, esta familia ascendió al poder de la mano de Reyna Marlene Catzin Cih y su esposo, Camilo Delelys May Cauich. La pareja ha gobernado durante siete periodos hasta que heredó el cargo a Camilo Ferdinand May Catzin, uno de sus hijos.

Este es el recuento de cómo la familia May Catzin se ha mantenido el poder en Maxcanú, Yucatán —situado a una hora de Mérida, la capital—, desde 1994.

¿Cómo llegó la familia May Catzin al poder de Maxcanú, Yucatán?

El ascenso al poder de esta dinastía priista comenzó hace más de 30 años, durante una etapa de transición en la vida política de Yucatán. Todo comenzó con Reyna Marlene Catzín Cih, quien se desempeñó como presidenta municipal de Maxcanú entre 1994 y 1995, durante el llamado “periodo corto”.

Hasta mediados de la década de los 90, las fechas de elección y toma de posesión de los alcaldes yucatecos no coincidían con las de otros cargos de elección popular. Para corregir esa situación, el Congreso de Yucatán aprobó un régimen transitorio mediante el cual los ayuntamientos electos en 1993 asumieron funciones en 1994 y gobernaron más de un año, ya que su administración concluyó en 1995. Esta medida dio paso a un nuevo calendario electoral y al esquema de periodos trianuales que permanece vigente.

Al concluir su encargo en 1995, Catzin Cih fue relevada por su esposo, Camilo Delelys May Cauich, quien antes de ser político perteneció a una familia de origen humilde de Maxcanú, cuya labor principal era el comercio ambulante, actividad que realizaban en colonias y comisarías del municipio. Camilo Delelys May Cauich gobernó por primera vez entre 1995 y 1998.

Para ese entonces, la familia llevaba cuatro años al frente de Maxcanú.

Los May Catzin alternan el poder en Maxcanú con otros priistas

La Presidencia Municipal cambió de manos pero no de partido en 1998. Rómulo Isaías Uc Martín, del PRI, encabezó el Ayuntamiento entre 1998 y 2001, con lo que interrumpió la continuidad de la familia May Catzin.

Sin embargo, Camilo Delelys May Cauich regresó a la Presidencia Municipal entre 2001 y 2004 para cumplir el tercer periodo de su familia como alcaldes. Al finalizar el trienio, Julio Rodríguez, también del PRI, gobernó entre 2004 y 2007.

Tras el paso de Rodríguez por el ayuntamiento Fausto José Pereyra Carmona llegó al gobierno municipal bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y se mantuvo en el poder de 2007 a 2010, antes de que Marlene Catzin Cih recuperara la alcaldía para el periodo 2010-2012.

Camilo Delelys May Cauich fue presidente municipal de Maxcanú, Yucatán, entre 1995 y 1998.

Al igual que en la primera ocasión en que gobernó, Marlene Catzin Cih entregó el cargo a su esposo para el periodo 2012-2015.

20 años después, la historia se repitió en 2015. Camilo Delelys May Cauich cedió el puesto de alcalde a Rómulo Isaias Uc Martín, quien gobernó entre 2015 y 2018, hasta que Marlene Catzin retomó la Presidencia Municipal de Maxcanú para el periodo 2018-2021; sin embargo, falleció por complicaciones de COVID-19, en septiembre de 2020.

Tras su deceso, Gladis Adriana Cih Vitorín asumió la Presidencia Municipal de manera interina y concluyó el periodo constitucional en 2021.

Camilo May retoma la Presidencia Municipal tras muerte de su esposa e impulsa a su hijo

Como si fuera un partido de futbol narrado por Enrique ‘el Perro’ Bermúdez, el “tuya, mía, te la presto” de la Presidencia Municipal de Maxcanú fue retomado por Camilo Delelys May Cauich, quien tuvo un nuevo periodo entre 2021 y 2024.

Al final de su gobierno, el presidente municipal impulsó la candidatura de su hijo, Camilo Ferdinand May Catzin, quien resultó electo bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Esta medida prolonga la presencia de la familia May Catzin al frente del Ayuntamiento, cuando menos hasta el año 2027.

Camilo May Catzín Camilo May Catzín empezó su periodo como presidente municipal de Maxcanú, Yucatán, en 2024. (Foto: Facebook Camilo May Catzín)

Las otras polémicas de la familia May Catzín en Maxcanú, Yucatán

Aunque la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe que distintos integrantes de una familia compitan y ganen elecciones de manera sucesiva, la permanencia de la familia May Catzin representa uno de los casos más visibles.

Por si fuera poco, la administración encabezada por Camilo Delelys May Cauich ha enfrentado procesos de fiscalización. Informes Individuales Municipales de los Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública, elaborados por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), documentan observaciones por más de 21 millones de pesos, formuladas al Ayuntamiento de Maxcanú durante el trienio de 2021 a 2024.

Según los informes de resultados de la ASEY de los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024, las observaciones económicas suman 21 millones 444 mil 932.66 pesos y se reparten de la siguiente manera:

6 millones 292 mil 791.32 pesos en la cuenta pública de 2021;

7 millones 634 mil 760.58 pesos correspondientes al ejercicio 2022;

7 millones 252 mil 788.26 pesos asignados al ejercicio 2023, y

264 mil 592.50 pesos al ejercicio 2024.

La mayor parte de las observaciones se relaciona con recursos destinados a apoyos sociales y a inconsistencias documentales, así como a presuntas deficiencias en la comprobación del ejercicio del gasto.

El Informe Individual Municipal de los Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2024 reportó observaciones relacionadas principalmente con la falta de documentación suficiente para acreditar diversos pagos de nómina realizados con recursos federales.

¿Qué negocios tiene la familia May Catzin? Esto sabemos

A la par de las observaciones administrativas, medios locales han relacionado a integrantes de la familia May Catzin con negocios en Maxcanú; sin embargo, no se han mostrado documentos oficiales que acrediten su propiedad.

Entre los establecimientos y actividades mencionados en medios locales figuran el bar “Las Jícamas”; el taller mecánico “La Bendición”, donde también se les relaciona con la renta de vehículos y maquinaria; una purificadora de agua; concesiones de taxis entre Maxcanú y sus comisarías; un rancho en Chocholá, así como agencias o expendios de cerveza.

¿Cuál es el nivel de pobreza de Maxcanú, Yucatán?

Mientras la familia May Catzin continúa al frente de la vida política y social de Maxcanú, los indicadores socioeconómicos del municipio reflejan rezagos.

Más de la mitad de la población de Maxcanú, Yucatán, vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con el Coneval. (yucatan.gob.mx)

De acuerdo con la Evaluación de la Pobreza a nivel Municipal 2020, elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en información del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el municipio registró una población de 24 mil 120 habitantes. De ese total, 13 mil 817 personas (57.3 por ciento) viven en situación de pobreza y 2 mil 163 habitantes (9 por ciento) está en pobreza extrema.

En contraste, únicamente 2 mil 80 personas (8.6%) fueron clasificadas como no pobres y no vulnerables.