(Fotos y videos) ‘Le llueve sobre mojado’ a Yucatán: Habilitan nuevos refugios y suspenden clases el martes

Las lluvias en Yucatán alertaron a las autoridades y suspendieron clases.

Las lluvias en Yucatán ‘azotan’ a la población este lunes 1 de junio, dejando inundaciones en Mérida y otras ciudades de la entidad.

De acuerdo con los registros, hay más de 160 colonias inundadas, según Nmás, y se espera que las lluvias intensas de hasta 75 milímetros se mantengan poco después de las 21:00 horas.

Los aguaceros de este lunes ocurren luego de las lluvias históricas en Yucatán del 29 de mayo, mismas que rompieron los registros desde 1951, con más de 135 milímetros de lluvia reportados en un día.

Incluso hubo vecinos que salieron a las calles en kayak o en lanchas.

Ante la emergencia, Protección Civil de Yucatán informó que reforzará la vigilancia y los operativos por mayor probabilidad de lluvias intensas en Celestún, Hunucmá, Progreso, Mérida (zona metropolitana), Umán, Kanasín, Izamal, Tekax, Oxkutzcab y Peto.

Joaquín ‘Huacho’ Díaz Mena, gobernador de Yucatán, informó la habilitación de un albergue en el poniente del estado, a la espera de lluvias fuertes este lunes y el martes 2 de junio. Además, llamó a la población a comunicarse al 911 ante cualquier emergencia.

Suspenden clases en Yucatán por fuertes lluvias

Ante el pronóstico de lluvias intensas en Yucatán, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informó la suspensión de clases para el turno vespertino este lunes 1 de junio y en todos los turnos para el martes 2 de junio.

El objetivo de la suspensión de clases es “salvaguardar la integridad y el bienestar de las y los estudiantes, del personal docente, administrativo y de las familias, ante las condiciones climatológicas que prevalecen en la entidad”.

Con ello, pidieron a los padres de familia mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que es posible que las clases se suspendan más días si las lluvias persisten.

Finalmente, llamaron a la población a evitar salir si no es necesario, atender las recomendaciones de Protección Civil y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

¿Por qué está lloviendo tan fuerte en Yucatán?

Las lluvias en Yucatán alcanzaron niveles ‘históricos’ y eso que apenas este lunes comenzó la temporada de huracanes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una nueva onda tropical y una circulación ciclónica son las responsables de las lluvias intensas en Yucatán, además de que también afecta a Oaxaca y Chiapas.

Por ahora, no hay riesgo de huracanes en la Península de Yucatán; sin embargo, Conagua alertó por dos posibles tormentas tropicales que se formarían en el Océano Pacífico en los próximos días.