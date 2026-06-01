México vs. Serbia: Fecha, horario, transmisión y convocados del último amistoso antes del Mundial 2026

México enfrenta a Serbia en el último partido de preparación de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. (Foto: FMF/Serbia/ChatGPT)

La Selección Mexicana tiene un último partido amistoso contra Serbia antes de presentarse en el partido inaugural del Mundial 2026 con Sudáfrica.

El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrenta al equipo de la UEFA en un encuentro de preparación para afinar detalles tácticos, observar variantes en el cuadro titular y llegar con ritmo competitivo a la Copa del Mundo de la FIFA.

Aunque el rival europeo no logró clasificar al Mundial, representa una exigente prueba para el combinado nacional debido al nivel de competencia que enfrenta habitualmente en la UEFA, una de las confederaciones más fuertes del futbol internacional.

Con la ilusión de romper la barrera del famoso quinto partido, el ‘Tri’ encara este compromiso como la última oportunidad para realizar ajustes antes de que comience oficialmente la justa mundialista.

Javier Aguirre es el DT de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿A qué hora juega México vs Serbia HOY?

La Selección Mexicana disputa su último partido de preparación este jueves 4 de junio de 2026 en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos del Toluca.

El encuentro también funciona como una despedida simbólica del equipo nacional antes del inicio de la Copa del Mundo, aunque la fase de grupos del Mundial 2026 se disputa en territorio mexicano.

El silbatazo inicial está programado para las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver México vs Serbia EN VIVO?

Los aficionados tendrán diversas opciones para seguir el encuentro amistoso gracias a una transmisión multiplataforma.

Estas son las señales confirmadas para ver el partido:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

Sitio web de Azteca Deportes

ViX Premium

Además, quienes no puedan acceder a alguna de estas plataformas podrán mantenerse al tanto mediante las redes sociales oficiales de la Selección Mexicana y las actualizaciones con lo más destacado en El Financiero Deportes.

¿Quiénes son los convocados de Javier Aguirre a la Selección Mexicana?

Los convocados de Javier Aguirre para el juego contra Serbia son los 26 jugadores que representan a México en el Mundial 2026.

Estos son los elegidos por ‘El Vasco’ para cumplir su sueño mundialista:

Porteros

Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Raúl ‘Tala’ Rangel

Defensas

César ‘Cachorro’ Montes

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Mateo ‘Tiloncito’ Chávez

Mediocampistas

Álvaro ‘Maguito’ Fidalgo

Brian Gutiérrez

Edson Álvarez

Erik Lira

Gilberto Mora

Luis Chávez

Luis Romo

Obed Vargas

Orbelín Pineda

Delanteros

Alexis Vega

Armando ‘Hormiga’ González

César ‘Chino’ Huerta

Guillermo ‘Memote’ Martínez

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Santiago Giménez

Est es el sexto Mundial de la FIFA que juega ‘Memo’ Ochoa con la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo llega México para el juego amistoso contra Serbia?

El conjunto dirigido por Javier Aguirre atraviesa uno de sus mejores momentos recientes y llega a este compromiso con una racha de siete partidos consecutivos sin derrota.

Destacan resultados que fortalecieron la confianza del grupo, como el empate sin goles frente a Portugal, la contundente victoria de 4-0 sobre Islandia y el triunfo por la mínima diferencia contra Australia.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico ha encontrado una base sólida de jugadores que apunta a ser protagonista durante la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Cómo llega Serbia a su partido contra México?

La selección serbia quedó fuera de la Copa del Mundo tras una eliminatoria complicada en Europa. El conjunto balcánico finalizó a un punto de la zona de repechaje en un grupo donde compartió sector con Inglaterra, Albania, Letonia y Andorra.

Pese a no obtener el boleto mundialista, Serbia mantuvo actividad internacional con una serie de encuentros amistosos frente a equipos clasificados al torneo.

Su presentación más reciente fue el 31 de mayo ante Cabo Verde, partido que terminó con una derrota por marcador de 3-0 para los europeos.

¿Cómo quedaron México vs Serbia en el último partido entre ellos?

Los enfrentamientos entre ambas selecciones han sido escasos. El antecedente más reciente se remonta al 11 de noviembre de 2011, cuando mexicanos y serbios se enfrentaron en un partido amistoso.

Aquella noche, el ‘Tri’ se impuso por 2-0 gracias a las anotaciones de Carlos Salcido apenas al minuto 2 y de Javier “Chicharito” Hernández al 87′, quien selló el resultado desde el punto penal.

Quince años después de aquel encuentro, ambos equipos vuelven a verse las caras en un duelo que marcará el cierre de la preparación mexicana rumbo al Mundial 2026.