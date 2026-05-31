‘Este niño es diferente’: Así fue como Juan Carlos Osorio descubrió a Gil Mora, convocado al Mundial 2026

Esta es la historia de cómo Juan Carlos Osorio descubrió a Gil Mora en los Xolos de Tijuana. (Foto: Cuartoscuro)

A los 17 años, Gilberto Mora pasó de ser una de las grandes promesas del futbol mexicano a convertirse en uno de los nombres más llamativos de la lista de convocados de Javier Aguirre para el Mundial de 2026.

El mediocampista de Xolos de Tijuana estuvo en duda durante varios meses debido a una lesión que frenó su actividad, pero logró recuperarse a tiempo para ganarse un lugar entre los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo.

Pero su descubrimiento fue gracias a Juan Carlos Osorio, extécnico de la Selección Mexicana y de Tijuana, quien quedó impresionado con sus cualidades desde que lo observó en categorías inferiores e incluso lo comparó con Andrés Iniesta, una de las leyendas del futbol español.

Gil Mora es uno de los jugadores mexicanos más destacados de Xolos de Tijuana. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

¿Cómo descubrió Juan Carlos Osorio a Gil Mora?

El exseleccionador mexicano reveló que conoció a Gilberto Mora, en Xolos, cuando apenas tenía 15 años y participaba en torneos de fuerzas básicas de Tijuana.

La oportunidad surgió en un momento complicado para el club fronterizo. Tras una decepcionante participación en la Leagues Cup, donde el equipo fue goleado 3-0 por LAFC y cayó 3-1 frente a Vancouver Whitecaps, Osorio decidió observar de cerca a los equipos juveniles en busca de talento que pudiera fortalecer la plantilla.

Fue durante esas sesiones de entrenamiento y partidos de preparación donde apareció el nombre de Gil Mora, convocado por Javier Aguirre.

“Veníamos de quedar eliminados de Leagues Cup, las dos siguientes semanas le dedicamos a familiarizarnos con la sub 15, hicimos mucho sparring y en esos juegos, Gilberto hizo lo que hoy conocemos, es un talento natural de un niño, en su proceso destacó”, declaró el entrenador en una entrevista para Jorge Ramos.

Osorio explicó que uno de los aspectos que más le llamó la atención fueron sus movimientos en espacios reducidos, la capacidad para girar bajo presión y su manejo del balón.

“Tiene una gran ventaja en partidos de gran nivel, sabe moverse con y sin balón. Se me hace muy similar a Iniesta y decidimos ponerlo como extremo falso a perfil cambiado, así contribuimos a su talento natural”, explicó.

“Inmediatamente al quinto contacto con la pelota me di cuenta y pensé ‘Este niño es diferente‘“, agregó en una entrevista don Faitelson.

¿Quién es Gil Mora, seleccionado de México y jugador de Tijuana?

Gilberto Mora es un futbolista mexicano nacido el 14 de octubre de 2008 que se desempeña como mediocampista ofensivo y milita en los Xolos de Tijuana. Considerado una de las mayores promesas del futbol nacional, destacó desde temprana edad por su visión de juego, capacidad para conducir el balón y habilidad para generar oportunidades de ataque.

Su crecimiento en fuerzas básicas fue tan acelerado que rápidamente comenzó a entrenar con categorías superiores, hasta llamar la atención del cuerpo técnico del primer equipo. Gracias a su madurez dentro de la cancha y a sus cualidades técnicas, se convirtió en uno de los proyectos más importantes de la institución fronteriza.

A pesar de su juventud, Mora logró abrirse paso en la Liga MX y posteriormente entrar en el radar de la Selección Mexicana, de Javier Aguirre, donde el DT decidió incluirlo en la convocatoria para el Mundial de 2026, una muestra de la confianza que existe en su potencial para convertirse en uno de los referentes del futbol mexicano en los próximos años.

¿Cómo fue el debut de Gil Mora en el futbol profesional?

Gilberto Mora hizo su debut en la Primera División mexicana el 18 de agosto de 2024 durante un partido entre Xolos de Tijuana y Santos Laguna. Con esa aparición se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en la historia de la Liga MX.

Para Juan Carlos Osorio, el ascenso de Mora al primer equipo era una decisión inevitable debido a lo que mostraba día tras día en los entrenamientos.

“Supimos que debía jugar porque era un lujo verlo en los entrenamientos, cuando se complementaba con sus compañeros, hemos aportado mucho en su desarrollo para que muestre todo su talento”, dijo el técnico en una entrevista para Xolos Info.

El entrenador colombiano también recordó que una de las fortalezas más evidentes del joven mediocampista era su capacidad para enfrentar rivales en situaciones individuales.

“Descubrimos ese día que uno de sus fuertes es el 1 vs. 1, tuvimos la valentía para debutarlo a una temprana edad y solo pensamos en que brillara con su luz propia”, contó para Jorge Ramos.