‘El Chaaanfle’: Así ‘revivieron’ a ‘Chespirito’ para anunciar la convocatoria de Selección Mexicana

Una voz de 'Chespirito' recreada digitalmente protagonizó el anuncio de la convocatoria de México para el Mundial (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, EFE).

La Federación Mexicana de Futbol presentó la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026 acompañada por una recreación digital de la voz de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, una de las figuras más reconocidas en la historia de la televisión mexicana.

Tras la difusión del anuncio, Roberto Gómez Fernández, hijo del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, compartió un comunicado en el que explicó el significado que tuvo para su familia participar en la presentación de la convocatoria mundialista y agradeció a la FMF por incluir la voz de su padre en el proyecto.

¿Qué dijo la familia de Chespirito sobre el anuncio de la Selección Mexicana?

Gómez Fernández señaló que la invitación realizada por la FMF tuvo un valor especial para su familia debido al vínculo que ‘Chespirito’ mantuvo con el futbol durante gran parte de su vida.

“Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Futbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre, Roberto Gómez Bolaños”, expresó.

En el documento también destacó que el deporte formó parte importante de los intereses personales del comediante y que esa afición quedó reflejada en uno de sus personajes más conocidos.

“Para mi familia y para mí, esta invitación tiene un significado muy especial. El futbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida. Su cariño por este deporte quedó reflejado no solo en innumerables anécdotas personales, sino también en una de sus obras más entrañables: El Chanfle, un personaje nacido precisamente de ese amor por el futbol y por todo lo que representa para millones de mexicanos”.

Además, el hijo del actor aseguró que ‘Chespirito’ habría aceptado participar en una presentación de este tipo.

“Estoy convencido de que, de haber tenido la oportunidad, habría aceptado con enorme orgullo y emoción la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo. Hacerlo habría sido para él un privilegio y un honor”, condenó.

“Agradezco a la Federación Mexicana de Futbol por esta distinción y por permitir que, a través de la tecnología, la voz de mi padre pueda formar parte de un momento tan significativo para la afición mexicana”, expresó. “¡Mucho éxito a nuestra Selección Nacional en el Mundial 2026!”, concluyó.

¿Quiénes fueron convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026?

La lista presentada por la Federación Mexicana de Futbol incluye a 26 jugadores elegidos por el seleccionador Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre los convocados aparece el guardameta Guillermo Ochoa, quien disputará su sexto Mundial. También repiten varios integrantes que estuvieron presentes en Qatar 2022, entre ellos Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Édson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Luis Romo, ‘Piojo’ Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

La convocatoria incluye además a los naturalizados Álvaro Fidalgo, nacido en España, y Julián Quiñones, originario de Colombia.

Ellos son los 26 elegidos por Aguirre que representarán a México en el Mundial 2026:

Porteros : Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CYP).

: Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CYP). Defensas : Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Genoa-ITA), Jorge Sánchez (PAOK Salónica-GRE), Israel Reyes (América) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED).

: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Genoa-ITA), Jorge Sánchez (PAOK Salónica-GRE), Israel Reyes (América) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED). Mediocampistas : Erik Lira (Cruz Azul), Édson Álvarez (West Ham United-ENG), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP), Luis Chávez (Dinamo Moscú-RUS), Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Álvaro Fidalgo (Betis-ESP), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

: Erik Lira (Cruz Azul), Édson Álvarez (West Ham United-ENG), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP), Luis Chávez (Dinamo Moscú-RUS), Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Álvaro Fidalgo (Betis-ESP), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana). Delanteros: Raúl Jiménez (Fulham-ENG), Santiago Giménez (AC Milan-ITA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah-KSA), Alexis Vega (Toluca), César Huerta (Anderlecht-BEL), Roberto Alvarado (Guadalajara), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara).

México debutará en la fase de grupos del Mundial el 11 de junio frente a Sudáfrica. Posteriormente enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio y a República Checa el 24 de junio. Antes del inicio del torneo, el equipo sostendrá un último partido amistoso contra Serbia el 4 de junio en Toluca.