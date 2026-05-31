Segundo eliminado de ‘MasterChef 24/7′ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality show?

'MasterChef 24/7' llega a su segunda eliminación, estos son los detalles. (Foto: ChatGPT/Masterchef 24/7)

Los fogones se encienden de nuevo para la segunda eliminación de MasterChef 24/7, donde los cocineros se encuentran en riesgo de ser los siguientes expulsados del reality.

Tras la salida de Javier ‘La Chuleta Metalera, primer expulsado de la temporada, los participantes restantes buscan salvarse en la competencia al superar el reto de los jueces y demostrar que merecen seguir en el show.

Además de las evaluaciones de los jueces, la audiencia tiene un papel importante gracias al sistema de votaciones en Masterchef 24/7, una dinámica inédita que permite a la audiencia influir dentro del programa.

Javier fue el primer eliminado de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿A qué hora ver HOY la eliminación de ‘MasterChef 24/7’?

La transmisión de MasterChef México 2026 cambia al depender del día de la semana.

Mientras que los episodios diarios comienzan a las 8:30 p.m., las galas de eliminación arrancan a las 8:00 p.m., horario del centro de México.

Previo a la emisión principal también se realiza un preshow digital conducido por Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, quienes repasan los momentos más importantes de la semana y anticipan lo que ocurrirá durante la eliminación. Esta transmisión inicia a las 7:30 p.m. en plataformas digitales.

¿Dónde ver ‘MasterChef 24/7’ EN VIVO?

La retos de los participantes de MasterChef 24/7 pueden seguirse a través de distintas plataformas de televisión y streaming.

Las opciones para ver el reality completamente en vivo son:

Azteca UNO (TV abierta)

Aplicación y sitio web de TV Azteca

Disney+ (única plataforma con acceso al formato 24/7)

Quienes no cuenten con alguna de estas alternativas pueden seguir los momentos más relevantes mediante redes sociales o a través de las actualizaciones realizadas en El Financiero Entretenimiento.

Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera regresarán son los jueces de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

¿Quiénes son los participantes con mandil negro en la semana 2 de ‘MasterChef 24/7’?

Durante la segunda semana de competencia, los cocineros que portan mandil negro y se encuentran en riesgo de eliminación son:

Camila ‘La Cams’ Souza

Ángel Villamar ‘Ántrax’

Luis Ramos

Ricardo Hernández

Emmanuel Chiang

Diego D’ León

Carmen Fuentes

Nahieli ‘Nash’ Jácome

María del Carmen Ramos ‘Molly’

Jazmín Bernal

Lourdes Cruz ‘Lula’

Bruno Bautista ‘Lancer’

Ellos deberán superar las pruebas impuestas por los jueces para mantenerse dentro de la competencia y evitar convertirse en el segundo eliminado de la temporada.

¿Cómo votar en ‘MasterChef 24/7’?

Por primera vez, la audiencia tiene participación directa en algunas decisiones dentro del reality gracias al sistema de votación implementado por la producción.

Para apoyar a tu participante favorito debes:

Ingresar al sitio oficial de MasterChef. Ubicar la sección “Votaciones”. Seleccionar al concursante que deseas apoyar en la dinámica activa. Enviar tu voto.

Durante las galas de eliminación de la nueva temporada de MasterChef 24/7, el público puede ayudar a salvar a uno de los participantes en riesgo. Sin embargo, la decisión final sobre quién abandona la competencia continúa siendo responsabilidad de los jueces.

Cada usuario dispone de 10 votos diarios, los cuales pueden darse a un solo concursante o repartirse entre varios. Además, al finalizar el proceso existe la posibilidad de emitir votos adicionales al dar clic en la barra disponible al final de la página.

¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef 24/7’?

Aunque la temporada de MasterChef comenzó con 22 concursantes, la cifra disminuye conforme avancen las eliminaciones. Actualmente, los participantes que continúan en la competencia son: