‘MasterChef 24/7′: ¿Cómo registrarte para asistir como invitado y probar los platillos del programa?

¿Tienes el sueño de emular las críticas sarcásticas y burlonas del chef Adrián Herrera cada vez que prueba los platillos de los participantes de la cocina más famosa de México? No lo pienses más, ese deseo puede hacerse realidad, ya que los seguidores de MasterChef 24/7 tendrán la oportunidad de ser invitados especiales en el reality show.

La producción de MasterChef 24/7 abrió un registro especial para las personas interesadas en asistir como invitados al programa y degustar los platillos preparados por los participantes durante los retos gastronómicos.

La dinámica forma parte de la llamada “Universidad de MasterChef 24/7”, iniciativa con la que la producción busca acercar a los fans al programa mediante experiencias dentro del foro y convivencia con chefs y concursantes.

¿Cómo registrarse para asistir a ‘MasterChef 24/7’?

La producción habilitó un formulario digital en su sitio oficial, donde las personas interesadas en asistir al programa MasterChef 24/7 deberán ingresar una serie de datos personales para participar en el proceso de selección.

Los datos solicitados para el registro son:

Nombre

Fecha de nacimiento

Género

Edad

Correo electrónico

Estado

Ciudad

Las personas seleccionadas tendrán acceso a algunas de las actividades que se realizan dentro de la competencia culinaria. La experiencia incluirá convivencia cercana con los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Alfonso ‘Poncho’ Cadena, así como con la conductora Claudia Lizaldi y los participantes del reality.

Los invitados también tendrán la oportunidad de probar algunos de los platillos elaborados durante la competencia, uno de los principales atractivos del formato que se transmite las 24 horas.

Las personas que hagan su registro para acudir como invitados podrán convivir con los jueces de MasterChef24/7. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Quién fue el primer eliminado de ‘MasterChef 24/7’?

El primer programa de eliminación de MasterChef 24/7 marcó la salida de Javier Guadalupe Lara Badillo, participante conocido dentro de la competencia como ‘La Chuleta Metalera’.

El concursante terminó en la parte baja de la competencia luego de participar en un desafío que consistía en preparar recetas inspiradas en las tradiciones familiares y el uso de vegetales de raíz.

Con la intención de continuar en el reality, presentó un platillo que nombró “Por la salvación de la chuleta”, preparado con corte New York, chorizo verde, espárragos y rábano negro, acompañado de salsa de pasilla.

Sin embargo, los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Alfonso ‘Poncho’ Cadena decidieron eliminarlo de la competencia durante la primera semana del programa.

Tras su eliminación, Javier Lara aseguró: “Esto no me tumba ni me define, me hace más fuerte”. El concursante es originario de León, Guanajuato, y cuenta con un restaurante especializado en parrilla y asados.

¿En qué consiste ‘MasterChef 24/7’ y dónde se puede ver el programa?

MasterChef 24/7 es una versión renovada del popular reality culinario que apuesta por una experiencia mucho más interactiva con el público. A diferencia de las temporadas tradicionales, este formato permite seguir de cerca la convivencia, preparación y desempeño de los participantes prácticamente durante todo el día.

El programa combina las clásicas pruebas de cocina con transmisiones continuas, contenido exclusivo y dinámicas digitales que acercan a los espectadores a la competencia en tiempo real. Además de los programas de eliminación, la audiencia puede observar entrenamientos, estrategias, momentos de convivencia y retos especiales dentro de la cocina.

Otra de las novedades del formato es la interacción constante con el público mediante plataformas digitales y redes sociales, donde los seguidores pueden acceder a contenido adicional, participar en dinámicas, mantenerse al tanto de lo que ocurre dentro del reality e incluso salvar a sus participantes favoritos en determinadas etapas.

La competencia reúne a cocineros con distintos perfiles y estilos gastronómicos, quienes deben enfrentar desafíos culinarios para convencer al panel de chefs integrado por Adrián Herrera, Zahie Téllez y Alfonso ‘Poncho’ Cadena. Cada semana, los participantes se juegan su permanencia en pruebas que ponen a prueba su creatividad, técnica y manejo de ingredientes.

¿Dónde ver el programa de ‘MasterChef 24/7’?

MasterChef 24/7 optó por un formato de transmisión en distintas plataformas, por lo que el programa está disponible a través de las siguientes opciones:

Azteca UNO (televisión abierta)

Disney+ (única plataforma con transmisión 24/7)

Aplicación y página web oficial de TV Azteca

La producción de MasterChef 24/7 mantiene actualizaciones constantes en plataformas digitales para que el público no se pierda detalles de la competencia y pueda interactuar con contenido relacionado con el reality.