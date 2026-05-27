‘La chuleta metalera’, eliminado de ‘MasterChef 24/7’, explica si influencers tienen ventaja en el reality

Javier Lara, primer eliminado de MasterChef 24/7, mencionó las diferencias entre algunos concursantes dentro de la competencia y explicó por qué considera que ciertos participantes cuentan con ventaja frente a otros.

En entrevista con El Financiero, el también conocido como ‘La Chuleta Metalera’ aseguró que la popularidad en redes sociales influye directamente en el reality show, pues varios de los cocineros ya son influencers con grandes comunidades digitales.

A pesar de haber abandonado la competencia en la primera eliminación, Javier Lara explicó que continuará ligado al proyecto, todavía está al tanto de las actividades y las clases impartidas a los participantes de MasterChef 24/7.

Javier fue el primer eliminado de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿Por qué algunos participantes de ‘MasterChef 24/7’ tienen ventaja?

Javier Lara aseguró que algunos concursantes cuentan con beneficios importantes debido a la cantidad de seguidores que poseen en redes sociales.

Esto ocurre porque dentro de la nueva temporada de MasterChef 24/7 participan influencers con miles e incluso millones de seguidores, lo que impacta directamente en las votaciones del público.

“Claro que tienen ventaja, no me he puesto a checar cuántos influencers son, pero sí sé que hay algunos (...) no hay comparación entre algunos de mis compañeros y los demás”, declaró.

El experto en cortes de carne consideró que la situación no resulta del todo equitativa, especialmente porque la audiencia tiene un papel importante en esta nueva temporada del programa y algunos participantes prácticamente ya cuentan con “votos seguros”.

“Por ejemplo, Jazmín, tiene un millón de seguidores, entonces no cuadra mucho, yo no tengo todas las redes sociales, Arturo tiene 300 seguidores, nunca le va a llegar a un influencer con mucho calibre y alcance, nos comen en la votación del público, no podrán llegar a esos apoyos”, explicó referente a la nueva dinámica de votos en MasterChef 24/7.

La influencia de las redes sociales quedó reflejada desde la primera eliminación del programa, cuando los votos de la audiencia salvaron a uno de los participantes con mandil negro. En esa ocasión fue Jazmín quien obtuvo el 33 por ciento de los apoyos. Actualmente suma 1.2 millones de seguidores en Instagram.

Javier Lara agregó que algunos concursantes incluso ni siquiera tienen presencia en plataformas digitales, lo que complica aún más competir frente a perfiles con gran alcance en la primera edición con transmisión 24/ de MasterChef.

Javier no convenció a los jueces con su platillo en el reto de raíces de 'MasterChef'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

La convivencia entre influencers en ‘MasterChef 24/7’ también complica el reality

Además de las votaciones, Javier Lara señaló que otro de los desafíos dentro del programa es la convivencia diaria entre los participantes, especialmente con quienes están acostumbrados a desenvolverse en redes sociales.

“Están acostumbrados a vivir solos, no saben convivir con los demás, entonces es muy estresante para todos. Algunos son berrinchudos, el público lo ve (...) sobre todo los más chicos que se molestan por todo”.

El exconcursante comentó que la primera semana dentro del reality fue especialmente tensa y aseguró que la exigencia aumentará conforme avancen las semanas.

“Cada domingo se pone más difícil, no crean que ya se salvaron, vienen los regaños porque entran desaliñados, van sin uniforme, seguro unos sin bañarse, eso es una falta de respeto a la cocina. No cualquiera aguanta el ritmo dentro del reality show, algunos de mis compañeros van a flaquear o se van a equivocar”, expresó ante los regaños de los maestros, entre ellos el chef Édgar Núñez.

¿Cómo fue la eliminación de ‘La Chuleta Metalera’ en ‘MasterChef 24/7’?

Durante el reto de eliminación, Javier Lara presentó un platillo llamado ‘Por la salvación de la chuleta’, elaborado con corte New York, chorizo verde, espárragos y rábano negro acompañado de salsa de pasilla.

Aunque el sabor recibió comentarios positivos, los jueces de MasterChef 24/7 señalaron problemas relacionados con el emplatado, la preparación y la presentación final del platillo.

“Es peor no presentar nada, no es un fracaso, los errores son aprendizaje. Tenía todo hecho, solo me faltaron unos segunditos, la salsa estuvo espectacular, pero el hubiera no existe”, señaló.