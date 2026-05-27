La ‘Ley Herodes’ les cayó: ¿Cuántos funcionarios han detenido por nexos con el crimen organizado?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, explicó que 85 funcionarios públicos han sido detenidos por vínculos con el crimen organizado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que 85 funcionarios y exfuncionarios públicos han sido detenidos por tener vínculos con el crimen organizado en lo que va la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Todos los días, el Gabinete de Seguridad revisa información estratégica, identifica objetivos prioritarios generadores de violencia, evalúa fenómenos delictivos y determina acciones focalizadas en las entidades con mayor incidencia”, afirmó desde Palacio Nacional.

Una gran parte de las detenciones se dieron en el marco de la Operación Enjambre, una serie de operativos llevados a cabo tanto en el Estado de México como en Morelos.

El titular de la SSPC aseguró que las indagatorias se realizan sin distinción de los partidos políticos. “En estos casos están de todos los partidos y de todos los colores”.

El funcionario federal destacó que siete presidentes municipales estaban en funciones al momento de su aprehensión. ¿Quiénes son?

El caso más reciente es el de Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, Morelos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

María Elena Martínez , alcalde de Amanalco de Becerra (Morena).

, alcalde de Amanalco de Becerra (Morena). Diego Rivera Navarro , alcalde de Tequila (Morena).

, alcalde de Tequila (Morena). José Asunción Murguía, alcalde de Teuchitlán (Movimiento Ciudadano)

Ernesto Cruz Díaz , alcalde de Cinalapa de Figueroa (Morena)

, alcalde de Cinalapa de Figueroa (Morena) Giovanni González Vieyra, alcalde de Tlachichuca (Movimiento Ciudadano).

Harfuch destaca envío de narcos a EU y reducción de homicidios

Ormar García Harfuch añadió que también se envió a 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos en agosto y febrero de 2025, así como en enero de 2026; y que se han asegurado casi 30 mil armas de fuego de las que el 78 por ciento proviene del país del norte.

“Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que donde existan indicios y pruebas para quienes cometan delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos”, aseveró.

Durante la presentación de un balance de la estrategia de seguridad federal, Harfuch apuntó que “el promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país”.

“De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49 por ciento en el promedio diario nacional de homicidio doloso”, dijo el titular de la SSPC quien atribuyó esta tendencia al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y una mayor coordinación territorial.