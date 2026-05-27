Margarita González, ‘góber’ de Morelos, niega que EU le quitó su visa: ‘No tengo miedo a los trancazos’

Margarita González, ‘góber’ de Morelos, habla de su visa y la amenaza de cárteles.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, rechazó las versiones que apuntan a supuestas amenazas del crimen organizado en su contra y desmintió los rumores sobre la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos.

Margarita González calificó estas versiones como “mentiras” y aseguró que forman parte de una campaña de desprestigio y misoginia dirigida contra su administración y el proyecto de la Cuarta Transformación.

“En las últimas semanas se han puesto muy mentirosos. Han dicho que ya no tengo visa para entrar a Estados Unidos, lo cual es mentira. También dijeron que me amenazó el crimen organizado, y eso también es falso. Hay un ataque permanente contra el proyecto de la Cuarta Transformación que representamos”, sostuvo.

La polémica surgió tras las declaraciones de Raúl Tadeo Nava, exalcalde de Cuautla y actual testigo protegido, quien declaró que Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos, lo habría obligado a fungir como intermediario para enviar un mensaje a la gobernadora.

Según el testimonio, el grupo criminal buscaba presionar a González Saravia para pactar con ellos a cambio de “pacificar el estado”, además de exigir libre tránsito para drogas, colocar funcionarios afines en puestos estratégicos de los ayuntamientos y liberar recursos municipales.

‘No le tengo miedo a los trancazos’, responde Margarita González, gobernadora de Morelos

La gobernadora Margarita González respondió de manera contundente a las acusaciones durante la firma de un convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y productores cañeros de Morelos, realizada en Zacatepec y encabezada también por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

“No le tengo miedo a los trancazos. Soy una mujer que ha luchado toda su vida por el pueblo (...) Y les digo a muchos que no es lo mismo ver al que anda jaripeando desde la barrera que andar montado en el toro”, expresó.

González Saravia negó haber recibido amenazas y acusó a sectores opositores de difundir información falsa. La mandataria también señaló que parte de los ataques tienen un trasfondo machista y criticó la misoginia presente en la política.

“Como mujer también enfrento embates de la derecha y de la misoginia. Hay quienes todavía no creen que las mujeres podemos gobernar y gobernar bien. Eso se combate con valentía, compromiso y convicción”, afirmó.

Finalmente, González Saravia aseguró que responderá a las campañas de “grilla” con resultados de gobierno y reiteró su compromiso de coordinar esfuerzos con el Gobierno federal y las corporaciones de seguridad para recuperar la paz en Morelos.

“Lo más importante es que construyamos unidad por la seguridad del estado. Yo me comprometo todos los días a trabajar por la paz de Morelos con el apoyo del pueblo”, concluyó.