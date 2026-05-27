Maru Campos llega a comparecer ante la FGR en CDMX; PAN se da cita para ‘arroparla’

Maru Campos comparecerá ante la FGR en CDMX por caso de agentes de la CIA. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para atender el citatorio entregado el sábado 23 de mayo.

Originalmente, el citatorio que entregó la FGR a la gobernadora establecía que debía presentarse en las oficinas de la dependencia ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se dieron cita personas para demostrar su apoyo a la gobernadora.

Maru Campos ingresó a las 10:00 horas a las oficinas de la FGR acompañada por Roberto Gil Zuarth, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y otros políticos de la misma fuerza política.

Se espera que, luego de presentarse ante las autoridades, Maru Campos y la dirigencia nacional del PAN den una conferencia de prensa que se dará a medios de comunicación, aunque la hora exacta de esta convocatoria no está definida.

Medios de comunicación, es posible que la dirigencia del PAN tramite una demanda, aunque no está claro contra qué autoridad y los delitos que presumen se cometieron.

Desde el inicio de la investigación, la gobernadora de Chihuahua negó tener conocimiento de la participación de agentes de la CIA y la investigación que realiza el estado apunta a Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, fallecido tras el operativo como presunto responsable de coordinar la colaboración ilegal entre instituciones.

Maru Campos recibe citatoria de la FGJCDMX

Maru Campos confirmó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para asistir a una audiencia por una denuncia interpuesta por Javier Corral por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Aunque la gobernadora mencionó que la intentaban imputar, la FGJCDMX desmintió que esto fuera cierto y aclaró que se trata de una audiencia como parte del proceso de impugnación interpuesta por Corral luego de que las autoridades capitalinas determinaron que no había elementos para iniciar una acción penal contra la funcionaria.

La cita para que acuda a la Sala de Oralidad Número 8 del nuevo edificio del Poder Judicial de la CDMX es el viernes 29 de mayo a las 10:00 horas.

Hasta el momento no se conoce si la visita de Maru Campos tiene que ver con la otra citatoria que tiene en puerta. Aunque mantiene una postura firme de presentarse ante las autoridades.