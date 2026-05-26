Maru Campos recibe nuevo citatorio: Javier Corral la acusa de presunto secuestro ante la Fiscalía CDMX

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, fue citada nuevamente por la FGR, tras una denuncia de Javier Corral por secuestro.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, apuntó este martes que ha recibido un nuevo citatorio para comparecer en la Ciudad de México, ante una denuncia del exgobernador y senador Javier Corral en su contra.

En un breve video compartido en sus redes sociales, Campos señaló que es perseguida por el gobierno mexicano, al afirmar que " se ha levantado contra mí todo el aparato del poder", luego del cuestionado operativo para desmantelar un laboratorio en Chihuahua, donde participaron agentes de la CIA.

“Intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado. Hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en la CDMX por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro, esto cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo”, señaló la gobernadora de Chihuahua.

En agosto de 2024, hubo una orden de aprehensión contra Javier Corral, quien fuera gobernador de Chihuahua, por parte de elementos de la Fiscalía Anticorrupción de dicho estado, mientras el político se encontraba en el restaurante ‘Gin Gin’ en la colonia Roma de la CDMX.

Esa noche, el fiscal de la CDMX, Ulises Lara, evitó que Javier Corral fuera detenido en el restaurante.

Campos fue citada a declarar por la Fiscalía General de Justicia (FGR) por el caso de la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, donde murieron dos agentes.

Por ello, Maru Campos debe acudir a una cita ante la FGR en Ciudad Juárez el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.

La gobernadora confirmó que acudirá a comparecer ante la FGR por el caso de la CIA, pero también que responderá a este nuevo citatorio.

¿Por qué Javier Corral denunció a la gobernadora Maru Campos?

Luego del intento de agentes de Chihuahua por detener a Javier Corral en el bar ‘Gin Gin’ de la Ciudad de México, el senador acusó a la gobernadora Maru Campos por detención arbitraria.

El intento de detención contra Javier Corral surgió luego de que un juez girara la orden tras una auditoría que señaló que el funcionario desvió 98 millones de pesos cunado fue gobernador de Chihuahua, según explicó en su momento el fiscal del estado, Abelardo Valenzuela.

Corral dijo en agosto de 2024 que presentó una denuncia contra Campos y los agentes de la Fiscalía Anticorrupción por ordenar delitos que constituían abuso de autoridad y apuntó que las autoridades de Chihuahua no tenían autorización para realizar dicha detención en su contra, por lo que el incidente ocurrió “fuera de todo cauce legal”.

Asimismo, Corral dijo en el momento que el intento de detención por parte de autoridades ajenas a la CDMX en dicho territorio, sin autorización, es una privación ilegal de la libertad (secuestro).

Tras el operativo en Chihuahua donde participaron integrantes de la CIA, Corral criticó a gobierno de Maru Campos y señaló que hubo un “tobogán de mentiras”, y cuestionó que en lugar de que se reconociera el error se optó por responsabilizar a elementos del Ejército mexicano.