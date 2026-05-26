Javier Corral descarta reunión ‘secreta’ con Enrique Inzunza en Sinaloa: ‘Llegó solo en su camioneta’

Tras la polémica reunión con Enrique Inzunza, Javier Corral negó que se tratara de un asunto ‘secreto’ mientras continúan las acusaciones contra funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El senador de Morena admitió que la reunión con Inzunza fue en un club privado; sin embargo, el restaurante era público, de 40 mesas, y estaba a la mitad.

Con ello, descartó que el carácter del encuentro con Enrique Inzunza fuera confidencial, además de que negó los rumores de que un convoy llegó a recogerlo al aeropuerto.

“Hay muchas versiones mentirosas e interesadas sobre cómo se dio el encuentro. Hay quien ha dicho que ‘un convoy de no sé cuántas camionetas, fuertemente armados’, fueron a recogerme al aeropuerto de Culiacán. Les puedo decir con absoluta certeza que el único que estaba era Inzunza, él llegó solo a recogerme en su camioneta”, explicó Corral a medios de comunicación.

Aseguró que desconoce cómo es el equipo de seguridad que acompaña al senador Inzunza, luego de que EU acusara un presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa, pero reiteró que iba solo a la reunión que sostuvieron.

Enrique Inzunza no volvió al Senado: Corral aclara por qué

Javier Corral declaró que el senador de Sinaloa quería acudir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pese a las acusaciones en su contra; sin embargo, consideraron que “no se debía prestar a un golpeteo que distrajera los asuntos del Congreso con su sola presencia”.

A pesar de los señalamientos que hizo el Departamento de Justicia de EU en su contra, Enrique Inzunza considera la opción de acudir al Senado para votar en el periodo extraordinario de sesiones, ya que “tiene un deber”, de acuerdo con lo que le dijo a Corral.

El senador morenista Enrique Inzunza se ha mantenido alejado de la escena pública tras las acusaciones que hizo EU sobre funcionarios de Sinaloa. No obstante, este martes compareció en la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso y asumió su propia defensa legal.

Javier Corral, senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara Alta, pidió que la Fiscalía General de la República actúe con imparcialidad ante las acusaciones de Estados Unidos contra Enrique Inzunza y otros funcionarios presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador de dicho estado, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.