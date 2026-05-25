‘Un citatorio mal hecho’: ¿Cuáles son los errores de la FGR en el documento contra Maru Campos?

Maru Campos abrió la posibilidad a bucar sanciones contra los elementos de la FGR que la citaron por irregularidades.

El citatorio a Maru Campos, hecho por la Fiscalía General de la República (FGR), tiene “muchas incongruencias” y “está mal hecho”, de acuerdo con la gobernadora de Chihuahua.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no hay ninguna imputación contra Maru Campos por el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua, que se dieron a conocer tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio, el documento tendría irregularidades respecto a la forma en la que le piden comparecer a la mandataria.

¿Cuáles son los errores en el citatorio a Maru Campos?

El principal error en el citatorio a Maru Campos es que se abrió un procedimiento penal en su contra, pese a que tiene fuero.

Así lo mencionó Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN y abogado de Maru Campos, quien declaró que el citatorio tiene contradicciones.

La contradicción más importante es que, pese a que Maru Campos está citada como testigo ante la FGR, “se invocan fundamentos legales con personas imputadas”.

Con ello, Zuarth asegura que el Ministerio Público abrió un procedimiento penal contra un servidor público que tiene fuero, sin habérselo retirado previamente.

De hecho, uno de los argumentos de la FGR cuando Estados Unidos pidió la extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, era que el mandatario tenía fuero, y que era necesario un juicio de procedencia para poder actuar en su contra.

Maru Campos prepara denuncia ante citatorio de la FGR

Ante las inconsistencias en el citatorio de la FGR a Maru Campos, Gil Zuarth adelantó que se prepara una denuncia penal, al considerar que las autoridades violaron el procedimiento constitucional para investigar penalmente a una gobernadora en funciones.

El principal argumento es que Maru Campos tenía que haber sido desaforada antes de que comenzara el proceso en su contra, por lo que consideran que “el citatorio no viene fundado en la buena fe”, y “tiene una clarísima intención de generar una trampa”.

Maru Campos recordó a medios de comunicación este lunes 25 de mayo que hay sanciones cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos, pero negó dar detalles sobre cómo será ese procedimiento en caso de que sí denuncien.

Ni la FGR ni la Secretaría de Gobernación se han comunicado oficialmente tras las acusaciones de Gil Zuarth, y se espera que Maru Campos atienda el citatorio, relacionado con la entrada de la CIA a México ilegalmente.