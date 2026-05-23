Rocha Moya responde tras citatorio de la FGR: ‘Soy un hombre que no tiene nada que temer’

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que acudirá ante la FGR “con la frente en alto”

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que es “un hombre probo y que no tiene nada que temer”, luego de darse a conocer que fue citado para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Rocha Moya informó que la mañana de este sábado recibió un citatorio para presentarse ante el Ministerio Público Federal. En su posicionamiento, aseguró que atenderá el requerimiento “con la frente en alto” y con la convicción de que “la verdad habrá de prevalecer”.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó el mandatario estatal.

FGR cita a comparecer a Rocha Moya y Maru Campos

El requerimiento de la FGR a Rocha Moya ocurre en el contexto de una investigación relacionada con una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, que señala a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el propio gobernador con licencia, de colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Por este caso, la FGR confirmó que diversas personas están siendo citadas a rendir entrevista en la sede del Ministerio Público de la Federación, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos con “seriedad y exhaustividad”.

En el caso del desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua y la muerte de dos agentes de la CIA que participaron en el operativo, la FGR detalló que se

trata de una investigación en curso en la que también se han realizado diligencias previas.

En ese expediente, están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el exfiscal general de Justicia estatal, para recabar entrevistas ministeriales relacionadas con hechos ocurridos durante un operativo en la Sierra del Pinal, los días 17 y 18 de abril.

La institución subrayó que en ambos casos actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, con respeto al debido proceso, y reiteró su compromiso con la justicia, la verdad y el combate a la impunidad.

Maru Campos acusa persecución política tras citatorio de FGR

Por su parte, la gobernadora Maru Campos aseguró que continuará defendiendo al estado y al país “hasta donde tope”, luego de recibir un citatorio por parte de la FGR relacionado con el caso del narcolaboratorio detectado en la entidad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal afirmó que seguirá “dando la cara y dando la lucha” por las familias chihuahuenses, por México y por la libertad.

“Hasta donde tope, por nuestro estado y por México”, expresó.

Campos Galván sostuvo que la notificación de la FGR llegó después de su gira en la Ciudad de México, donde ofreció entrevistas sobre la situación política y de seguridad que enfrenta Chihuahua. Según dijo, el citatorio representa una respuesta a sus declaraciones públicas.

“Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber”, declaró la gobernadora, quien calificó el hecho como una persecución política.

Con información de Quadratín.