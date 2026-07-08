México, entre las 10 economías con mayor inversión extranjera: ‘Refleja confianza’, dice Gabriela Jiménez

La decisión de la comunidad internacional de seguir invirtiendo en México confirma que México avanza por la ruta correcta. El lugar alcanzado entre las diez economías con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo demuestra que la estabilidad económica, la certidumbre jurídica y el combate a la corrupción impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación han fortalecido la confianza de los mercados internacionales, afirmó la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy.

De acuerdo con el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2026, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México captó 41 mil millones de dólares de inversión extranjera directa durante 2025, un incremento respecto a los 38 mil millones de dólares registrados en 2024, lo que permitió al país ascender del lugar 11 al décimo sitio entre las principales economías receptoras de inversión a nivel mundial.

La legisladora consideró que este reconocimiento internacional confirma que el modelo económico de la Cuarta Transformación ha logrado consolidar un entorno de confianza para la inversión sin renunciar a los principios de bienestar, justicia social y desarrollo incluyente.

“Durante muchos años se dijo que era imposible atraer inversión sin privilegiar intereses particulares. Hoy México demuestra exactamente lo contrario: cuando existe un gobierno honesto, estabilidad económica, certeza para las inversiones y una política pública que pone en el centro a las personas, la confianza internacional crece. Los resultados que presenta la ONU son una muestra de que la Cuarta Transformación ha construido un país más fuerte, competitivo y con rumbo”, expresó Gabriela Jiménez.

La diputada destacó que México se ubica únicamente por debajo de economías como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, posicionándose como uno de los principales destinos de inversión a nivel global en un entorno internacional caracterizado por la incertidumbre económica.

Asimismo, señaló que la política económica impulsada desde 2018 ha permitido fortalecer las finanzas públicas, incrementar la confianza de los inversionistas, impulsar proyectos estratégicos de infraestructura, aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring y consolidar a México como un socio confiable dentro de América del Norte.

En ese sentido, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien —dijo— ha dado continuidad a un modelo económico basado en la responsabilidad fiscal, el fortalecimiento del mercado interno, la atracción de inversiones productivas y el desarrollo regional con bienestar.

“Hoy el mundo reconoce que México inspira confianza. La inversión extranjera no llega por casualidad; llega porque existe estabilidad, reglas claras, infraestructura, talento y un gobierno comprometido con el desarrollo nacional. Desde Morena seguiremos impulsando un marco legislativo que fortalezca la competitividad del país, genere más empleos y garantice que los beneficios del crecimiento económico se traduzcan en bienestar para todas y todos los mexicanos”, concluyó.