Claudia Sheinbaum pide disfrutar ‘con responsabilidad’ el partido de la Selección Méxicana

La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en Neza para disfrutar del México vs. Inglaterra.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio este domingo su apoyo a la Selección Mexicana y pidió disfrutar del partido México vs. Inglaterra “con responsabilidad”.

“¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad", escribió la mandataria en X.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega después de vencer 2-0 de manera contundente a Ecuador en dieciseisavos y suma su cuarto partido de la justa mundialista sin recibir gol.

¿En dónde ve Claudia Sheinbaum el México vs. Inglaterra?

La presidenta se encuentra en el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, donde también está presente la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para disfrutar del partido.

El mensaje ocurre luego de que las pasadas celebraciones en Ciudad de México por el triunfo de la Selección frente a Ecuador terminara con un saldo de cuatro muertos.

Entre las personas que murieron se encuentran tres casos por asfixia, los cuales habían sido reportados durante la madrugada.

El cuarto es un hombre de 30 años que recibió atención por un aparente ataque epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

“Hay que moderarse en el consumo de alcohol. Es muy importante que todos los que celebren el triunfo del domingo, porque vamos a ganar, lo hagamos con responsabilidad”, expresó Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ el 3 de julio.

Clara Brugada pide construir cultura de cuidado en festejos

El 1 de julio, un día después de la victoria de la más reciente victoria de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también hizo un llamado a la ciudadanía a crear una “cultura de cuidado” en los eventos multitudinarios.

Brugada pidió “cuidarnos mutuamente” y respetar las indicaciones de las autoridades capitalinas; por ello solicitó un mayor operativo ante la espera de más aficionados este domingo.

“Hago un llamado a vivir esta fiesta cuidándonos colectivamente, a vivir la emoción cuidándonos mutuamente. Construyamos una cultura de cuidado en concentraciones multitudinarias. Mirar quién está a nuestro lado, festejar con civismo, respetar las indicaciones de las autoridades”, comentó.

CDMX despliega operativo en el Ángel de la Independencia

Para el México-Inglaterra las autoridades de CDMX reforzaron las medidas de seguridad y explicaron que habrá un aforo limitado en los festejos en el Ángel de la Independencia.

Adrián Rubalcava, titular del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó el cierre de la estación Cuauhtémoc, de la Línea 1, debido a la concentración de personas para ver el partido de México vs. Inglaterra.

El cierre es una medida temporal, con base en la alta concentración de personas al exterior de la estación, sumándose a la estación Sevilla, que cerró más temprano, así como Insurgentes.