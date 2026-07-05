‘¡Asesino!’ Activistas reclaman a Cuauhtémoc Blanco cuando se dirigía al México-Inglaterra

El exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, vivió una jornada de alta tensión tras ser interceptado por un grupo de activistas mientras se trasladaba este domingo 5 de julio rumbo al Estadio Banorte al partido México-Inglaterra.

La camioneta en la que viajaba el exfutbolista fue intervenido con pintas y rodeado por manifestantes que, a grito de “asesino”, “violador” y “narco”, le exigieron cuentas claras sobre las graves acusaciones y cabos sueltos que dejó durante su gestión en el estado de Morelos.

La confrontación callejera coincide con la publicación de las más recientes mediciones de consultoras como México Elige las cuales ubican a Blanco Bravo como el político con mayor índice de rechazo social y desaprobación popular en todo el territorio mexicano, un descontento alimentado por un historial de escándalos judiciales y pactos criminales que continúan vigentes en la memoria colectiva.

Activistas reclaman a Blanco por el caso de Samir Flores Soberanes

El reclamo principal de los activistas estuvo centrado en la exigencia de justicia por el asesinato de Samir Flores Soberanes, el comunicador indígena y defensor de la tierra acribillado el 20 de febrero de 2019 frente a su casa en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac.

Samir era uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) y a la operación de la termoeléctrica de Huexca.

Días antes de su ejecución, confrontó directamente al gobierno federal en un mitin, abriendo una herida política profunda.

Durante el mandato de Cuauhtémoc Blanco, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) manejó el caso con un letargo institucional severo que colectivos sociales interpretaron como una clara protección política para evitar llegar a los autores intelectuales del crimen, un cabo suelto que la ciudadanía le sigue facturando al hoy legislador.

Activistas le reclaman nexos con el narco, abusos sexuales y el caso Samir Flores

¿Qué le reclamaron los activistas al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco?

A la par de la violencia política, el exmandatario arrastra acusaciones de alta gravedad en el ámbito penal de corte íntimo.

Una de las consignas que más resonó en la intercepción fue la de “violador”, ligada directamente a la denuncia formal presentada por su propia media hermana, Blanca Fabiola “N”.

En la carpeta de investigación lo acusa formalmente del delito de violación en grado de tentativa.

Según las declaraciones integradas, el ataque habría ocurrido al interior de la propia residencia oficial de gobierno Morelos mientras Blanco aún ejercía funciones como gobernador.

La denunciante señaló haber sido presionada y amenazada de ser removida de su cargo dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo estatal si procedía legalmente, lo que configuró no solo un caso de violencia de género sino un presunto abuso de poder sistemático para silenciar a la víctima.

Consultoras como México Elige ubican a Blanco Bravo como el político con mayor índice de rechazo social y desaprobación popular en todo el territorio

‘El Cuau’ y sus presuntos vínculos con el crimen organizado

El tercer eje del reclamo ciudadano se fundamenta en la que ha sido, quizás, la prueba visual más destructiva para su carrera política: la filtración de una fotografía donde Cuauhtémoc Blanco posa sonriente junto a tres de los líderes del narcotráfico más peligrosos de la región de Morelos.

En la imagen, tomada al interior de una iglesia en Yautepec, aparecen junto al político:

• Irving Eduardo Solano Vera, ‘El Profe’, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hoy detenido.

• Homero Figueroa Meza, alias ‘La Tripa‘, líder del grupo criminal Comando Tlahuica. Recién capturado en Puebla.

• Raymundo Isidro Castro, ‘El Ray’, también cabecilla del CJNG (asesinado dentro del penal de Atlacholoaya durante el mandato de Blanco).

Aunque Blanco Bravo intentó desmarcarse argumentando que “él no le niega fotos a nadie que se lo pida”, los reportes de inteligencia posteriores y la violencia desatada en el estado apuntaron a presuntos pactos de gobernabilidad y control territorial con dichas células delictivas.