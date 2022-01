‘Cuauh’ responde por fotos con líderes del narco: ‘me tomo fotos con mucha gente y no les pregunto quién son’

''Me tomo fotos con muchas personas y no ando preguntándoles a qué se dedican”, aseguró el gobernador de Morelos. (Verónica Bacaz).

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, rechazó tener vínculos con la delincuencia organizada. Esto después de que se publicó una fotografía en donde aparece posando con tres supuestos líderes de grupos delincuenciales que operan en Morelos, de los cuales dos ya fueron detenidos y falta por capturar al tercero.

“Es normal de la gente que quiere desestabilizar el gobierno; me he tomado fotos con mucha gente y al final de cuentas no voy a estarles preguntando a qué te dedicas o quién eres (...) y me voy a seguir tomando, así como me tomé 8 mil fotos en una firma de autógrafos (...) yo no soy cualquier gobernador”, respondió.

Antes los cuestionamiento, Blanco Bravo respondió que está dispuesto a ser investigado por las autoridades competentes y a enfrentar “los trancazos”.

Lo anterior tras la revelación de fotografías de 2018 con tres supuestos integrantes de Los Guerreros Unidos; Irving Eduardo Solano alias “El Profe”, quien está detenido; Raymundo Isidro Castro alias “El Ray” quien fue asesinado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) y Homero Figueroa Meza de “El Comando Tlahuica”.

Blanco Bravo insistió que él no debe nada y tampoco ha pactado con ninguna organización criminal, como se le pretende ligar, y refirió que dicha fotografía no recuerda cuándo se le tomó, así como también negó que él los haya invitado a su casa, en un conocido fraccionamiento de lujo en Cuernavaca.

“No sé, ni me acuerdo, tú crees que voy a meter a tres personas delincuentes a mi casa, si los hemos agarrado, entonces no digas cosa que no son (…) siempre me he conducido por la derecha”, expresó el mandatario.

Insistió que la filtración de esta fotografía es una como tantas que se ha tomado en partidos, recorridos y cuando se va de viaje.

Por tanto, al reiterar que él no es delincuente, dijo que seguirá trabajando para llevar más apoyos a la gente.

Pues, insistió que con su anterior faceta como futbolista y ahora en la política, se ha tomado miles de fotos incluso, lo señalaron de tomarse fotos con el hijo de “El Chapo” Guzmán o bien en otra ocasión cuando Graco Ramírez, el exgobernador, lo quiso involucrar con un asesinato, lo cual fue mentira.

No obstante, Cuauhtémoc Blanco insistió que sí hay “narcopolíticos” en Morelos, de los cuales ya envió la información y denunció a la FGR, porque no confía en la fiscalía local, son 20 las querellas interpuestas ante la Federación que espera pronto surtan efecto.

“No voy a parar hasta no ver en la cárcel a todos los que he denunciado, aquí hay de todo, alcaldes, policías, jueces, como yo no pacto con esos personajes por eso hacen eso; mi madre me enseñó a tener educación a irme por la derecha, tú puedes preguntarle a gente del medio futbolístico y nunca me he metido drogas, ni en nada”, concluyó.