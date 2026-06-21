(VIDEO) Como todo un ‘emperador Cuauhtémoc’: Blanco es recibido con abrazos y fotos en el México-Corea

Cuauhtémoc Blanco fue al México contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, fue visto en el Estadio Guadalajara el jueves 18 de junio, para el partido de México contra Corea del Sur, en el que la Selección Mexicana ganó 1 a 0 al cuadro asiático.

La semana pasada, Blanco Bravo también estuvo en el partido inaugural del Mundial 2026, de la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, donde fue abucheado y hasta la Guardia Nacional lo escoltó para salir del ‘Azteca’.

Sin embargo, esta ocasión fue abrazado por aficionados, quienes al grito de ‘arriba el América’ se sacaron fotos con la leyenda azulcrema, aunque se desconoce si el exfutbolista fue invitado o si pagó los boletos con su dinero.

El mismo día del partido, Cuauhtémoc Blanco apareció con el embajador de Corea del Sur en México, Jooil Lee, e invitó a las personas coreanas a disfrutar del partido.

Incluso recordó que él jugó contra Corea del Sur en el Mundial de 1998, cuando México ganó 3 a 1, y deseó que el encuentro del jueves, que ganó la selección de Javier ‘El Vasco’ Aguirre con gol de Luis Romo, se disfrutara “con la misma pasión de siempre”.

“Los queremos, son gente muy noble, bonita y buena... Espero que Corea y México pasen a la siguiente fase, así que disfrútenlo”, pronosticó Cuauhtémoc Blanco entre aplausos.

Ariadna Montiel pidió a morenistas que no fueran al estadio en el Mundial 2026

La aparición del legislador ocurre luego de que Arianda Montiel, líder nacional de Morena, pidiera a la militancia del partido a evitar ir a los estadios y disfrutar de los partidos en los Fan Fest de la FIFA, con el objetivo de “estar con el pueblo”.

“Respetamos y felicitamos a quienes pueden tener los recursos para comprar un boleto para ir al Mundial e ir a ser parte de la fiesta. Nosotros consideramos que quienes militamos en Morena debemos estar con el pueblo”, declaró Montiel.

La funcionaria destacó que es importante que desde Morena se actúe como ejemplos, y que la presidenta Claudia Sheinbaum puso el ejemplo de estar con el pueblo al acudir al partido de inauguración del Mundial 2026 al Deportivo Los Galeana, en la Gustavo A. Madero, y no al Estadio Ciudad de México.

La petición de Montiel, hecha el 16 de junio, hizo contraste con la aparición de Cuauhtémoc Blanco, quien estuvo en las gradas sacándose fotos con los aficionados, además de que se le vio al lado de Vicente Matías Vuoso, exjugador de Santos, América y Cruz Azul, como parte de un blog para su canal de YouTube llamado Posscass de Compass.

En su blog dio pronósticos y mostró cómo fue su visita a Jalisco, desde la comida antes del partido hasta las celebraciones posteriores.

Tras el partido, acudió a las calles, donde saludó a aficionados, y el video incluso mostró un encuentro con Cristian ‘El Chaco’ Giménez, leyenda de Cruz Azul y Pachuca, a quien llamó “argentino de m*erda” y con quien convivió por minutos.