‘Partido para olvidar, resultado para recordar’: Aguirre celebra con mesura victoria ante Corea

El entrenador Javier ‘Vasco’ Aguirre habló tras la victoria de México contra Corea del Sur, en un partido que calificó como “muy trabado” y en donde ambos sabían que se lo jugaban todo.

“No regalamos, ningún equipo, centímetro peleando cada balón como si fuera el último”, expresó para Azteca tras el encuentro.

Aunque tuvieron oportunidades, Aguirre destacó que lo único que podía romper el empate era un error, y cayó del lado visitante.

“Tuvimos las opciones más claras. El gol, esta última de Obed, otra de Raúl mano a mano. Era un partido que que cometiera el error iba a perder y fueron ellos”, reconoció.

De acuerdo con Aguirre, el ceder el balón fue también parte del trámite del juego: “Estuvimos ahí a en el borde, les dimos la pelota un ratito también para precisamente para generar espacios”.

Sobre el nivel del partido, lo calificó omo “un partido para olvidar, pero el resultado es para recordar” dado que le dio el liderato absoluto del sector A y confesó que sus jugadores fueron “sí, pacientes, no pasivos”.

En cuento al ‘Tala’ Rangel, Aguirre reconoció que, ante en su casa y ante su gente, el portero nacional se fue “feliz” porque además sacó una clara.

“No es fácil en el Mundial. Ya vimos los resultados, estamos viendo equipos, partidos muy igualados. Vamos a a ver cómo se desarrolla el último partido y vamos a esperar rival”, concluyó.

Javier Aguirre y Rafa Márquez comandan a la Selección Mexicana. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

México sufrió pero le ganó a Sudáfrica

México aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A.

Ante más de 45 mil aficionados en el Estadio Guadalajara, el equipo dirigido por Javier Aguirre sumó su segunda victoria consecutiva y se convirtió en la primera selección clasificada a la siguiente ronda del torneo.

Con seis puntos en dos partidos, el conjunto mexicano tomó el liderato del sector y dejó muy encaminada su participación en la fase eliminatoria.

El encuentro fue parejo durante gran parte de la primera mitad. México intentó asumir la iniciativa en los primeros minutos, aunque sin generar opciones claras de peligro.

Corea del Sur respondió equilibrando las acciones y llevando el partido a una intensa disputa en la mitad de la cancha. La ocasión más clara del primer tiempo llegó al minuto 20, cuando Julián Quiñones conectó un remate de cabeza que fue controlado por el guardameta Kim Seung Gyu.

Del otro lado, los asiáticos apenas inquietaron a Raúl Rangel con un disparo de Lee Kang In al cierre de la primera parte.

La diferencia llegó poco después del descanso. Al minuto 50, Raúl Jiménez probó desde fuera del área y el portero coreano cometió un error al dejar el balón suelto dentro del área. Luis Romo aprovechó el regalo y empujó la pelota al fondo de la red para marcar el único gol del encuentro.

La anotación cambió el panorama del partido y obligó a Corea del Sur a adelantar líneas en busca de la igualdad.

México quedó como líder de grupo gracias al gol de Luis Romo (Foto: EFE).

Con la ventaja a su favor, México mostró orden defensivo y controló los intentos ofensivos de su rival. Corea monopolizó la posesión en varios lapsos del segundo tiempo, pero encontró dificultades para generar oportunidades claras frente a una defensa mexicana bien organizada.

La oportunidad más importante para el empate llegó al minuto 87, cuando Cho Gue Sung remató dentro del área, pero Raúl Rangel respondió con seguridad para conservar la ventaja. Antes, Raúl Jiménez también había estado cerca de ampliar la diferencia con un disparo peligroso al minuto 75.

Con este resultado, México llegó a seis puntos, tres más que Corea del Sur y cinco por encima de República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 en la misma jornada.

El próximo 24 de junio, el Tri cerrará la fase de grupos ante República Checa en la Ciudad de México, mientras que Corea del Sur buscará su clasificación frente a Sudáfrica en Monterrey.