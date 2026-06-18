‘Se renta para eventos’: FIFA alquiló el Castillo de Chapultepec por 1 MDP para cena por el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que ella únicamente acudió al evento de la FIFA a dar la bienvenida. (Foto: Cuartoscuro)

Previo a la inauguración del Mundial 2026 con el partido de México vs. Sudáfrica, delegados de diferentes países y celebridades se reunieron en el Castillo de Chapultepec para una cena de gala organizada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Un evento de lujo en el que se exaltaron diferentes aspectos de la cultura mexicana, como la música regional y la danza folclórica, y en el cual la presidenta Claudia Sheinbaum hizo acto de presencia.

“Fui a dar un saludo, una bienvenida”, explicó la mandataria de México en su conferencia de prensa matutina de este 18 de junio, en la que compartió cómo fue que la FIFA tuvo acceso al recinto histórico.

¿Cómo fue la cena de gala de la FIFA en el Castillo de Chapultepec?

La presidenta Sheinbaum explicó que a la cena de gala solo acudieron “personalidades, exjugadores de fútbol y gobernadores” que previamente recibieron una invitación de la FIFA.

La cena se realizó con motivo de celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA el 10 de junio a las 7:00 de la noche, un día antes del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México.

“Elevándose sobre el Bosque de Chapultepec, el Castillo de Chapultepec es uno de los monumentos más emblemáticos de México. Construido en el siglo XVIII, se erige como testigo de la historia y el patrimonio de la nación”, describe la invitación compartida por la cuenta de Instagram Victory Media.

En el evento se dieron cita personalidades como Carlos Slim Domit, como muestran algunas imágenes de redes sociales. También estuvieron los senadores Julieta Ramírez, Ignacio Mier y Manuel Velasco, según informa la columnista Lourdes Mendoza.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, realizó una fiesta previo al inicio del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava)

El hilo conductor de la velada fue la cultura mexicana, ya que durante todo el evento mujeres vestidas con trajes típicos, como el de china poblana, recibieron a los invitados y se realizaron presentaciones de danza regional.

Además, se presentó el cantante Alejandro Fernández, quien interpretó algunas canciones acompañado de mariachi, a solo un día de cantar el himno nacional en el Estadio Ciudad de México.

Victory Media añade que en la cena se sirvieron platillos de la cocina mexicana, los cuales supuestamente corrieron a cargo del chef Eduardo García, propietario de Máximo Bistrot, restaurante reconocido por la Guía Michelin; sin embargo, hasta ahora el cocinero no ha confirmado esta información.

En las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver que los invitados acudieron vestidos con colores sobrios y elegantes. Al respecto, la columnista Lourdes Mendoza explica que fue debido a que el evento era de etiqueta.

¿Cuánto le costó a la FIFA la renta del Castillo de Chapultepec?

El hecho de que la cena de gala se realizara dentro del recinto histórico generó dudas. Por ello, durante la conferencia matutina la presidenta habló al respecto para aclarar qué sucedió.

La mandataria explicó que el Castillo de Chapultepec se puede utilizar para eventos siempre y cuando se pague una cuota: “Desde hace mucho (se alquila) para algunos eventos, no es de hoy. Entonces, rentaron el Castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA”, comentó.

También indicó que la cuota que la organización liderada por Gianni Infantino pagó para realizar la cena de gala fue elevada: “La FIFA lo rentó, creo que pagó más de un millón de pesos, que la Secretaría de Cultura nos diga”, añadió.

Sheinbaum también fue cuestionada sobre si existen tarifas accesibles para todos los ciudadanos. La presidenta recordó que la entrada al recinto no tiene costo: “El pueblo puede ir gratis al Castillo de Chapultepec”, añadió.

La página oficial del Castillo de Chapultepec explica que no existen espacios para realizar eventos sociales en el Museo Nacional de Historia, el cual se encuentra dentro del recinto.

“En el Museo se pueden realizar únicamente eventos de carácter cultural, académico o científico. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo”, indica el sitio web. Se desconoce si en otras áreas del Castillo de Chapultepec sí están permitidas las reuniones.

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum en la cena de la FIFA?

La presidenta también compartió que sí recibió una invitación para asistir a la cena de gala; sin embargo, solo acudió al evento para dar la bienvenida a los invitados y después se retiró.

“Entré al Castillo, leí una cuartilla que esencialmente decía: bienvenidos al mejor país del mundo, aquí siempre son bien recibidos todas y todos, y me retiré. Esa fue la participación que tuve: un mensaje de bienvenida y de salida”, dijo.

La presidenta aseguró que solo dio un breve discurso y luego se retiró. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Sheinbaum comentó que le pidieron que todo el gabinete acudiera; sin embargo, se negó e indicó que las únicas personas que debían estar en el evento en representación de las autoridades eran las de las secretarías de Cultura y Turismo.

“Ellas dos estuvieron ahí esencialmente ayudando a organizar. Yo fui, leí el mensaje y me salí”, agregó la mandataria en la conferencia de prensa.