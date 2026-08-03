ESTYLO Business reunió a líderes de México y EU en los Powerhouse Awards CDMX 2026

La Ciudad de México fue sede el pasado 30 de julio de una de las reuniones empresariales y sociales más relevantes de la temporada con la celebración de los Powerhouse Awards CDMX 2026, una gala organizada por ESTYLO Business y presentada por InvestAmerica en el Hotel Barceló México Reforma, bajo el lema “Where Global Leaders Connect”.

La ceremonia reunió a ejecutivos, inversionistas, diplomáticos, empresarios, representantes del sector inmobiliario y líderes de opinión de México y Estados Unidos en una noche concebida para reconocer trayectorias con impacto regional y fortalecer las conexiones entre ambos mercados.

Cortesía cliente.

La velada comenzó con una alfombra roja que dio paso a una recepción VIP y posteriormente a una cena de gala, donde el comité directivo y editorial de ESTYLO Business entregó reconocimientos a once personalidades destacadas por su influencia en los ámbitos empresarial, político, cultural, turístico y de comunicación.

Entre los galardonados figuraron Laura Zapata, actriz, modelo e influencer; Sandra Cuevas, política y empresaria; Antonio Ixtláhuac, alcalde de Heroica Zitácuaro, Michoacán; Maryfer Centeno, grafóloga y conferencista; María Luisa Valdés Doria, periodista y directora de Espectáculos; Verónica González, directora general del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes; Luis Ramírez, presidente y CEO de Mundo Inmobiliario; Georgina Tello, representante de la Asociación de Empresarios Mexicanos; Víctor Medrano, fundador y CEO de 1% Financial Leaders; Víctor Espinosa, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Globales en Peachtree Group; y Mara Patricia Castañeda, periodista y conductora de televisión.

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Más allá de la entrega de premios, el encuentro funcionó como un espacio de networking de alto nivel entre representantes del ecosistema empresarial, financiero e institucional de ambos países, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de colaboración, inversión y desarrollo.

Los Powerhouse Awards CDMX 2026 representaron el cierre de una agenda de dos días diseñada por ESTYLO Business para fortalecer el diálogo entre América Latina y Estados Unidos.

El 29 de julio, en el mismo recinto, se llevó a cabo la EB-5 LATAM Conference: Global Investment Summit, un foro especializado en inversión transfronteriza, movilidad internacional, planificación patrimonial y oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos. La conferencia reunió a abogados, asesores patrimoniales, desarrolladores e inversionistas de la región, e incluyó además un encuentro de la red Women in Global Finance, enfocado en liderazgo femenino y generación de alianzas estratégicas.

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Durante la jornada se desarrollaron paneles sobre la integración del programa EB-5 en la asesoría patrimonial, las oportunidades para inversionistas latinoamericanos, las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos más allá del programa migratorio y la ruta legal y financiera para acceder a la residencia mediante inversión.

Con esta combinación de un foro especializado y una gala de reconocimiento, ESTYLO Business consolidó en la Ciudad de México una plataforma orientada a conectar capital, liderazgo y relaciones estratégicas entre América Latina y Estados Unidos, reforzando el papel de la capital mexicana como punto de encuentro para la comunidad empresarial internacional.