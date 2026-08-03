¿Spider-Man saldrá en ‘Avengers Doomsday’? Esto sabemos

El estreno de Spider-Man: Brand New Day conquistó la taquilla mundial y abrió nuevas interrogantes sobre el futuro de Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Una de esas dudas es si Tom Holland aparece en Avengers: Doomsday, la próxima gran película del estudio.

Aunque Marvel Studios no ha confirmado oficialmente la participación del actor en el elenco, el final de la nueva cinta del Hombre Araña dejó pistas sobre su regreso junto a los Vengadores... o no.

'Spider-Man: Brand New Day' marcó el regreso del superhéroe arácnido a la pantalla grande. (Foto: Sony Pictures Vía AP)

¿Spider-Man aparecerá en ‘Avengers: Doomsday’?

Tom Holland no está en el reparto de Avengers: Doomsday, de la cual ya fueron revelados nombres de actores que lo integran, como Tenoch Huerta. Sin embargo, la escena post-créditos de Spider-Man: Brand New Day conecta directamente con los próximos eventos del MCU.

Al finalizar la película, el llamado “Spidey Tracker” presenta una falla y ubica a Spider-Man fuera de la Tierra o incluso en otra dimensión, un desenlace que se interpreta como el puente hacia los acontecimientos que se desarrollarán en Avengers: Doomsday o en Avengers: Secret Wars.

De acuerdo con Variety, dicha escena está relacionada con la siguiente fase del Universo Marvel, aunque el estudio no ha revelado cómo será exactamente la participación del personaje pues únicamente aparece la leyenda ‘Spider-Man regresará’.

Esta posibilidad coincide con las teorías sobre la llegada de Battleworld, un mundo formado por la unión de diferentes universos en los cómics y que muchos consideran clave para el desarrollo de Avengers: Secret Wars. Por ello, algunos fans creen que Doomsday servirá como el primer paso hacia ese gran evento cinematográfico.

Además, en una entrevista de Tom Holland para Cinemanía, mencionó que no había ido al set de grabación de la película que marca el regreso de Robert Downey Jr. al UCM y no sabía si “llegaría ese momento”.

Según IMDB, existen rumores sobre un posible papel importante de Spider-Man, pero no se trataría de Tom Holland, en cambio, se especula que podía ser el superhéroe arácnido interpretado por Tobey McGuire.

Spider-Man regresaría, pero no se confirmó si para 'Avengers: Doomsday'. (Foto: EFE/Marvel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO, CRÉDITO OBLIGATORIO)

‘Spider-Man: Brand New Day’ arrasa en la taquilla mundial

El futuro del superhéroe llega acompañado de un enorme éxito comercial. Durante su primer fin de semana en cines, Spider-Man: Brand New Day recaudó 927 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el segundo mejor estreno de la historia, solo detrás de Avengers: Endgame, además de colocarse como el mayor lanzamiento de 2026.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, ha recibido una respuesta positiva tanto de la crítica como del público, con 90 % de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación “A” en CinemaScore. Del total de la recaudación, 355 millones de dólares corresponden a Estados Unidos y 572 millones al mercado internacional, donde China lideró con 121 millones, seguida por Reino Unido (49 millones), México (38 millones) e India (31 millones).

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, celebró el desempeño de la cinta y aseguró que el éxito demuestra la vigencia de los personajes del estudio.

“Es un estreno verdaderamente fenomenal. Este debut refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen manteniendo con los fans de todo el mundo; además, tal y como ha podido comprobar el público, sienta las bases para cosas apasionantes que están por llegar”, declaró a Variety.

Con información de EFE