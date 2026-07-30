¡Misterio resuelto! Este es el personaje que interpreta Sadie Sink en ‘Spider-Man: Brand New Day’

Sadie Sink mantuvo en secreto su personaje en 'Spider-Man: Brand New Day' aunque había rumores del papel que interpreta. (Foto: EFE/Sony Pictures vía AP)

Spider-Man: Brand New Day finalmente llegó a los cines de México y una de las mayores sorpresas de la película fue la identidad del personaje interpretado por Sadie Sink, un secreto que Marvel Studios intentó mantener hasta el estreno.

Durante la alfombra roja de la premiere de la cinta en Los Ángeles, la actriz de la serie Stranger Things reveló que guardar el misterio nunca representó un problema para ella. Incluso bromeó al asegurar que “es una tumba” y que nunca le ha costado reservar información, ya sea para ella misma o para las personas de su círculo cercano.

Advertencia: a continuación encontrarás spoilers de la película Spider-Man: Brand New Day.

'Spider-Man: Brand New Day' es protagonizada por Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker. (Foto: Sony Pictures Vía AP)

¿Quién es Sadie Sink en ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Sadie Sink debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como Jean Grey, una de las mutantes más poderosas de los cómics y una de las integrantes más reconocidas de los X-Men, de quienes ya se confirmó su aparición en Avengers: Doomsday.

Antes del estreno circularon distintas teorías sobre el personaje en Spider-Man: Brand New Day que interpretaría la actriz. Mientras algunos aseguraban que daría vida a Jean Grey, otros apostaban por Gwen Stacy. Finalmente, la película confirmó la llegada de la poderosa mutante.

Jean Grey, también conocida como Phoenix, posee habilidades de telepatía que le permiten leer mentes, comunicarse sin hablar y crear ilusiones. Además, cuenta con el poder de la telequinesis, gracias al cual puede mover objetos con la mente y generar campos de fuerza para protegerse.

Cuando entra en contacto con la Fuerza Phoenix, sus capacidades aumentan de forma extraordinaria, al grado de poder manipular la materia a nivel molecular y convertirse en uno de los seres más poderosos del universo y ahora de las películas de Marvel.

Con su aparición, Jean Grey se suma a otros personajes que participan en la película, como Frank Castle, mejor conocido como The Punisher, y Bruce Banner, también llamado Hulk.

Sadie Sink aparece en la película 'Spider-Man: Brand New Day' como una mutante. (Foto: EFE)

Final explicado de ‘Spider-Man: Brand New Day’

La historia transcurre después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, cuando Peter Parker intenta reconstruir su vida tras el hechizo de Doctor Strange que provocó que nadie recordara su identidad.

En medio de ese proceso aparecen nuevos enemigos como Tombstone, Escorpión y La Mano, un peligroso clan de asesinos que busca hacerse con un poder capaz de cambiar el destino del mundo.

La película Spider-Man: Brand New Day también marca el regreso de personajes conocidos por los seguidores del MCU, entre ellos Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, y Frank Castle, nuevamente interpretado por Jon Bernthal.

Es durante el conflicto principal cuando Jean Grey entra en acción. Debido al caos que provoca, The Punisher intenta detenerla y le dispara; sin embargo, Peter Parker se interpone en la trayectoria de la bala y resulta gravemente herido para proteger a la mutante.

Tras el ataque, Jean intenta utilizar sus poderes para salvarlo, pero comprende que necesita ayuda médica. Ante la gravedad de la situación, Spider-Man toma la decisión de acudir con Ned Leeds y revelar nuevamente su identidad para conseguir el apoyo necesario.

Reparto de Spider-Man: Brand New Day

El elenco principal de la película está integrado por: