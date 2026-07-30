¿Qué pasa en la escena post-créditos de ‘Spider-Man: Brand New Day’? Final explicado de la película

La escena post-créditos de Spider-Man: Brand New Day deja una importante pista sobre el destino del héroe y abre la puerta al posible futuro del superhéroe arácnido y plantea un escenario que podría conectar directamente con Avengers: Doomsday, Secret Wars o una futura película en solitario.

También debutan varios personajes que desempeñan un papel clave en el desarrollo de la historia. Sus decisiones y acciones terminan influyendo directamente en el desenlace de la película

Atención: a continuación hay spoilers de la película.

'Spider-Man: Brand New Day' tiene a Peter Parker de vuelta a la pantalla grande. (Sony Pictures via AP) (Sony Pictures via AP)

¿Qué pasa en la escena post-créditos de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La escena post-créditos, que dura apenas unos segundos, muestra un dispositivo creado por Ned para localizar a Spider-Man.

Al activar el rastreador, la imagen comienza alejándose del vecindario de Peter Parker, luego de Estados Unidos y, finalmente, del planeta Tierra. La búsqueda continúa por el universo, pero no logra encontrar ninguna señal del superhéroe.

Este detalle sugiere que tras los hechos de Spider-Man: Brand New Day podría encontrarse en otro universo o incluso en una dimensión distinta, lo que reforzaría las teorías sobre su participación en las próximas historias relacionadas con el multiverso.

La secuencia concluye con la clásica leyenda que confirma el regreso de Peter Parker. Sin embargo, a diferencia de otras películas de Marvel Studios, esta vez no se especifica en qué película volverá a aparecer, por lo que permanece la incógnita sobre si será en Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars o en otro proyecto del personaje.

¿A quién interpreta Sadie Sink en ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Uno de los mayores secretos durante la producción fue el rol de Sadie Sink. Tras meses de especulaciones, la película confirma que la actriz interpreta a Jean Grey,

Ella es una de las mutantes más poderosas del universo de Marvel y es conocida por ser la portadora de la Fuerza Phoenix, además de ser una de los X-Men. Aunque la cinta no revela vínculos con otros integrantes del equipo, su presentación representa un paso importante para la llegada de los mutantes al MCU.

En la historia, Jean Grey utiliza sus habilidades de telepatía y telequinesis para recuperar aquello que le fue arrebatado, convirtiéndose en la principal antagonista y dejando claro que está dispuesta a provocar una gran destrucción para cumplir su objetivo.

'Spider-Man: Brand New Day' es la cuarta entrega del superhéroe protagonizada por Tom Holland. (Foto: Sony Pictures)

Final explicado de ‘Spider-Man: Brand New Day’

La historia comienza después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, cuando Peter Parker debe enfrentar una nueva realidad en la que nadie recuerda quién es debido al hechizo realizado por Doctor Strange para proteger el multiverso.

Mientras intenta reconstruir su vida, surgen nuevos enemigos como Tombstone, Escorpión y La Mano, un clan de asesinos que busca hacerse con un poder capaz de cambiar el destino del mundo.

Dentro de los personajes de Spider-Man: Brand New Day, están algunas caras ya conocidas por los seguidores del MCU, entre ellos Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, y Frank Castle, mejor conocido como The Punisher, nuevamente interpretado por Jon Bernthal.

Es aquí donde aparece Jean Grey, pero debido al caos que causa, The Punisher busca detenerla y al final de la película, le dispara, pero Peter Parker se interpone en el camino de la bala y resulta malherido, aunque cumple su objetivo y salva a la mutante.

Jean intenta curarlo, pero requiere de apoyo del personal médico y es así como Spider-Man se ve obligado a pedirle ayuda a Ned y revelarle su identidad.

Reparto de ‘Spider-Man: Brand New Day’

El elenco principal de Spider-Man: Brand New Day está conformado por: