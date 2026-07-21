Estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’: ¿Quién es quién en la nueva película de Marvel?

Esta será la cuarta película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland; la cinta ya tuvo su presentación en México. [Fotografía, Shutterstock, IG: @sonypicturesmx]

Llegó el momento de despertar nuestro sentido arácnido. Spider-Man: Brand New Day está por llegar a los cines y marcará una nueva etapa para Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La cuarta película protagonizada por Tom Holland retomará la historia después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, con un héroe que deberá reconstruir su vida mientras enfrenta nuevos enemigos y busca recuperar a las personas que más quiere.

Como parte de la promoción de la cinta, Tom Holland, Zendaya y el director Destin Daniel Cretton visitaron la Ciudad de México para presentar la película ante miles de fans de las películas.

Durante el evento, los protagonistas adelantaron algunos detalles de la producción y prometieron que será la entrega “más fresca, más única y con más acción” de la saga.

¿De qué trata ‘Spider-Man: Brand New Day’ y cuándo se estrena?

La nueva historia de Peter Parker comienza tras los sucesos de Spider-Man: No Way Home, cuando el hechizo de Doctor Strange provoca que el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man.

Ese punto de quiebre deja a Peter Parker en una situación inédita: sin identidad pública, sin el apoyo de sus seres cercanos y con la necesidad de reconstruir su vida desde cero.

En esta entrega, Peter no solo enfrenta nuevas amenazas, también carga con las consecuencias de haber perdido a quienes más le importan. Su objetivo será recuperar el vínculo con sus amigos y con MJ, mientras los protege sin revelar nuevamente que él es Spider-Man.

La cinta plantea a un Spider-Man más maduro, que ya no depende de otros héroes y que debe tomar decisiones por cuenta propia. En ese proceso, el personaje se mueve entre su vida cotidiana y su responsabilidad como vigilante, con una ciudad que no sabe quién está detrás del traje.

Tom Holland adelantó que esta será una versión distinta del superhéroe, con un Peter Parker más experimentado y escenas de acción mucho más ambiciosas, incluidas secuencias de riesgo que el propio actor ayudó a realizar durante el rodaje.

La película Spider-Man: Brand New Day llegará a las salas de cine en México el próximo 29 de julio.

¿Quién es quién en el reparto de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

El largometraje reunirá a personajes conocidos en las cintas de Marvel y presentará nuevas incorporaciones que ampliarán el universo del Hombre Araña.

Parte del elenco de Spider-Man: Brand New Day estará integrado por:

Tom Holland — Peter Parker / Spider-Man

— Peter Parker / Spider-Man Zendaya — Michelle “MJ” Jones

— Michelle “MJ” Jones Eman Esfandi - nuevo novio de MJ

- nuevo novio de MJ Jacob Batalon — Ned Leeds

— Ned Leeds Jon Bernthal — Frank Castle / The Punisher

— Frank Castle / The Punisher Mark Ruffalo — Bruce Banner / Hulk

— Bruce Banner / Hulk Michael Mando — Mac Gargan / Scorpion

— Mac Gargan / Scorpion Liza Colón-Zayas - Detective Jean DeWolff

- Detective Jean DeWolff Zabryna Guevara - Sheila Rivera

- Sheila Rivera Marvin Jones III — Lonnie Lincoln / Tombstone

— Lonnie Lincoln / Tombstone Tramell Tillman — Bill Metzger

— Bill Metzger Fan Xiaoshuang - Líder de la organización ‘The Hand’

- Líder de la organización ‘The Hand’ Sadie Sink — personaje no revelado

Junto con la Odisea de Christopher Nolan, la nueva película de Spider-Man es uno de los estrenos más esperados del verano en las salas de cine.

Spider-Man Los actores principales de la nueva película Spider-Man estuvieron en México como parte de su gira internacional.

¿Qué dijeron Tom Holland y Zendaya durante la presentación de ‘Spider-Man: Brand New Day’ en México?

El pasado 20 de julio, miles de fans recibieron a Tom Holland y Zendaya durante la presentación de la película en la Ciudad de México, realizada en la Rueda de la Fortuna de Chapultepec como parte del Spidey World Tour. Los actores convivieron con el público y respondieron preguntas sobre la nueva cinta.

La esposa de Tom Holland destacó que el éxito de Spider-Man radica en que cualquier persona puede sentirse identificada con el protagonista. De igual forma, calificó la promoción de la película como uno de los momentos más importantes de su carrera.

Por su parte, Holland explicó que interpretar a Spider-Man durante casi una década le permitió aprender de figuras como Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch y Mark Ruffalo.

Además, aseguró que Spider-Man: Brand New Day será la película “más fresca, más única y con más acción” de todas las que ha protagonizado como el superhéroe.