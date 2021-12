‘Divertida y un poco devastadora’: Así calificó la crítica a ‘Spider-Man: No Way Home’

spiderman Spider-Man: No Way Home rompió récords en preventa hace unas semanas en México (Foto: Sony) (Especial)

La espera terminó... para aquellos asistentes a la premier en Estados Unidos de Spider-Man: No Way Home. La noche del 13 de diciembre personalidades de la farándula, invitados especiales y periodistas fueron convocados para ser los primeros en disfrutar de la última película del MCU.

Durante las primeras horas, posteriores a la premier, la nueva cinta protagonizada por Tom Holland ostentó una calificación perfecta por parte de la crítica: 100% en Rotten Tomatoes. No obstante, conforme transcurrieron las horas y se sumaban las reseñas, la cifra se modificó.

Pero calma, no todo está perdido, su score en la plataforma sigue siendo bastante alto. Al corte de la tarde de este martes 14 de diciembre, Spider-Man: No Way Home se coloca con un 97% en el ‘Tomatómetro’.

Lo que dice la crítica sobre Spider-Man: No Way Home

Alrededor de 73 reseñas ya se pueden leer en la página oficial de Rotten Tomatoes. Entre los medios que asistieron a la premier, y por tanto, ya han volcado su reseña en la plataforma, se encuentran la revista Rolling Stone, Los Ángeles Times, The Daily Beast, Variety, Hollywood Reporter, entre otros.

Algunas críticas han sido consistentes en la percepción respecto a las resoluciones narrativas de la trama, otras relativas al personaje de Spider-Man y otras más atañen a las posibilidades del Universo Cinematográfico de Marvel.

Nick Schager de The Daily Beast aseguró que esta entrega de Spider-Man le parecía uno de los mejores esfuerzos que el MCU había realizado con el personaje.

Leah Greenblatt de Entertainment Weekly no escatimó en halagos hacia el filme, a pesar de que el inicio de la crítica parecía un poco ‘dura’: “Lo que al principio parece fan service puro resulta ser uno de los mejores y, por mucho, realizaciones que Marvel ha hecho: tierna, divertida y un poco devastadora”, apuntó.

¡Ah! Y no faltaron las referencias y conexiones relativas a otros trabajos de Spider-Man y el Universo Marvel: “No Way Home es un ‘Goliat’ destinado a comerse el mundo, una potente combinación del Marvel actual y la nostalgia UCM anterior”, comentó Esther Zuckerman del sitio Thrillist.

Hasta el momento, Spider-Man: No Way es la película mejor calificada de la trilogía de Jon Watts (Spider-Man: Homecoming tiene un puntaje de 92% y Spider-Man: Far From Home un 90%), y es posible que se mantenga como la preferida, pero nada está escrito en piedra hasta el momento.

