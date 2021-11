‘¡Estoy cansado!’: Andrew Garfield responde si estará en ‘Spider-Man: No Way Home’

Todos los fanáticos de Spider-Man han estado al filo de la silla en los últimos meses, pues se cuestiona si en su próxima entrega, ‘Spider-Man: No Way Home’ traerá de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes interpretaron en el pasado al superhéroe arácnido.

Dicha insistencia se debe a que se habla de un posible ‘multiverso’, donde ambos actores se unan a Tom Holland, quien actualmente porta la piel del Hombre Araña, para combatir a villanos como el Doctor Octopus, Electro, El Lagarto o el Duende Verde, que aparecieron en las primeras películas del superhéroe.

Cada uno de los actores han hecho declaraciones al respecto, aunque para algunos puede resultar agobiante y ‘cansado’, como en el caso de Andrew Garfield, a quien se le ha preguntado en los últimos días si aparecerá o no en la película protagonizada por Holland.

Andrew Garfield fue invitado por GQ para participar en una serie llamada ‘Actually Me’, donde los famosos invitados navegan por Internet y se infiltran en las redes sociales para responder preguntas de la gente en Twitter, YouTube y Reddit.

“En este episodio de Actually Me, Andrew Garfield se infiltra en Internet y responde a comentarios reales de Twitter, Instagram, Quora, Wikipedia, Reddit, YouTube y TikTok. ¿Puede realmente cantar? ¿Está listo para abordar los rumores que rodean a ‘Spider-Man: No Way Home’? ¿Quién interpretó a su Spider-Man favorito?” se lee en la descripción del video publicado el día de hoy, y tiene 12 minutos de duración.

Comenzó el video leyendo lo que se decía sobre él en Wikipedia, la enciclopedia de Internet más grande del mundo, luego le tocó el turno a Reedit. Entre risas, iba confirmando o descartando lo que decía la página. Hubo un momento curioso donde aparecía de pequeño con un disfraz de Spider-Man, y confirmo que era él.

Sin embargo, entró a Twitter y encontró un comentario de un usuario en el que habla sobre la interpretación de cada actor que ha sido El Hombre Araña, y Garfield aprovecha la oportunidad para dar su opinión al respecto:

“Toby es mi favorito, ¿verdad? Porque esa es mi infancia. Creo que vi la primera película de Spider-Man como tres veces seguidas con un amigo”. Y confesó que su amigo le dijo que nunca ‘podría jugar a ser Spider-Man’: “Él se estaba riendo en mi cara, diciendo “nunca interpretarás a Spider-Man”; y ahora, Sam... aquí estamos”.

Pero el momento que se llevó el capítulo fue cuando entró a YouTube y entró a un video donde precisamente habla sobre los rumores de ‘Spider-Man: No Way Home’ durante un programa de televisión, y uno de los comentarios del video dice que debieron preguntarle sobre la foto, porque le encantaría ver cómo ‘lo esquiva’, refiriéndose a su participación en la película.

Un poco molesto, pero sin perder la sonrisa, contestó a este comentario: “Escuchen... en este punto, la gente simplemente, como... Estoy cansado. Lo averiguaremos cuando salga la película, y estaremos muy decepcionados o muy felices; alguien podrá decir “Te lo dije”, y otra persona dijo un poco “Yo te lo dije“... todos lo averiguaremos. Lo siento de antemano”, dijo el actor.

Actualmente Andrew Garfield estrenó ‘Tick, Tick... Boom!’, basada en el musical semiautobiográfico del mismo nombre, de Jonathan Larson, donde un aspirante compositor de teatro resiste una crisis de ‘el cuarto de siglo’ cuando se acerca a los 30 y no se siente cerca de su sueño.