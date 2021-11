‘Spider-Man: No Way Home’: ¿Quiénes son los villanos que aparecerán en la película?

Hace un par de horas fue presentado el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, donde para desfortuna de todos los fanáticos, en este adelanto no hubo ‘Spider-Verso’, pero sí se confirmó la aparición de algunos villanos de películas pasadas.

Algunos podrían preguntarse... si es que no hubo ‘spider-verse’, ¿por qué están apareciendo villanos de otras películas de Spider-Man? Como pudo verse desde el primer tráiler, Doctor Strange hizo un hechizo (a petición de Peter Parker) para que la gente olvidara quién era porque sentía que su vida se arruinó desde que Mysterio reveló su identidad.

Lo que sucedió en este nuevo adelanto es que fue más clara la aparición de algunos personajes que lucharon contra el Hombre Araña que interpretaran Tobey Maguire y Andrew Garfield, a quienes por cierto esperábamos ver en este adelanto, pero no se nos hizo.

En la nueva cinta de Marvel veremos a Tom Holland pagar el precio de interrumpir el hechizo de Doctor Strange, donde abrió paso a revivir los fantasmas de personajes como el Duende Verde, el Hombre Arena o Electro.

Por si no reconociste a los villanos presentados en este nuevo adelanto de ‘Spider-Man: Sin Regreso a Casa’, te contamos de quiénes se trata y te platicamos un poco acerca de ellos.

Villanos del Spider-Man interpretado por Tobey Maguire

Duende Verde

Pudimos ver un guiño a su aparición desde el primer tráiler, en el que una bomba de humo verde sale en la pantalla; sin embargo, en este segundo tráiler se confirma que veremos al primer villano al que se enfrentó El Hombre Araña en 2002. Este personaje es interpretado por Willem Dafoe.

Su nombre original es Norman Osborn, CEO de la empresa Oscorp, que pretende mejorar genéticamente a las personas a través de diversos experimentos. Queriendo probar en sí mismo, se inyecta una sustancia y es cuando el señor Osborn, quien por cierto aprecia a Peter Parker incluso más que a su propio hijo, Harry, se transforma en el Duende Verde.

Sin saber quién está detrás de Spider-Man, ambos se enfrentan y el Duende Verde muere porque su planeador se le entierra en el cuerpo. El Hombre Araña va a dejarlo a su casa y Harry lo ve; a partir de ese momento, Harry Osborn promete venganza contra el superhéroe arácnido.

Doctor Octopus

Originalmente se llama Otto Gunther Octavius, aunque se le abrevia como Doc Ock; es un científico muy reconocido que trabaja para industrias Oscorp, que vimos en la entrega pasada de Spider-Man y ahora maneja Harry Osborn, mejor amigo de Peter Parker.

Uno de los proyectos que están trabajando es el de la construcción de unos brazos metálicos para manipular todos los experimentos; sin embargo estos terminan manipulándolo a él por una falla que hubo en los generadores de energía.

De todas maneras se aferró a la idea de seguir con el proyecto a pesar de que le hacía falta un material que solo tenía Harry, quien le dijo que se lo iba a otorgar con la condición de que le entregara al Hombre Araña, pues seguía resentido con él por la muerte de su padre.

Después de una serie de peleas, Peter logra hacer recapacitar al Doc Ock, quien termina hundiéndose junto con los brazos por querer evitar la catástrofe que estaba ocurriendo: una gran bola de energía que simulaba al sol estaba acabando con la ciudad.

El Hombre de Arena

En la tercera entrega de la saga protagonizada por Maguire, aparece William Baker, alias Flint Marko, mejor conocido como el Hombre de arena, quien tiene una estrecha relación con la muerte del tío Ben pues era uno de los dos ladrones que le robaron su coche y lo asesinaron.

Aunque, según la historia contada por él, el asesinado al tío de Peter Parker fue un accidente, porque mientras el tío Ben les decía a los ladronas que no robaran y que hicieran lo correcto, Marko se puso nervioso y por eso disparó, aunque su intención nunca fue matarlo.

De hecho, el personaje cuenta que él tiene una hija, y que todo lo que hace tiene el fin de sacarla adelante, incluso escapar de la tarde. Después entra en contacto con lo que pudiera ser arena radioactiva que se fusiona con su ADN y muta, convirtiéndolo en el Hombre de Arena.

Villanos del Spider-Man interpretado por Andrew Garfield

El Lagarto

Es el primer villano al que se enfrenta el personaje de Garfield; es un científico que no tiene un brazo y que, al igual que el Doctor Octopus, trabaja para industrias Oscorp. Él estaba realizando un experiemento donde se inyecto células de reptiles; con ello, le creció un nuevo brazo pero la mutación comenzó a adueñarse de él.

Una de sus ‘misiones’ era convertir en lagartos a toda la ciudad porque según él era el siguiente paso de la evolución. Para vencerlo, Spider-Man recibió la ayuda de Gwen Stacy.

Electro

Otro mmas que se suma a su origen en industrias Oscorp, aunque no era precisamente un científico, mas bien era un trabajor de mantenimiento con una mente brillante, al cual le habían robado sus proyectos y nadie lo reconocía; su nombre real es Maxwell ‘Max’ Dillon.

Por un accidente, cae en una pecera llena de anguilas eléctricas mutantes, que lo convierten en Electro. En realidad él nunca fue malo, e incluso se consideraba fan del Hombre Araña porque alguna vez le ayudó.

Ahora por su condición sentía la necesidad de consumir energía de todos lados por lo cual llegó a robarla; Spider-Man intentó detenerlo, y fue cuando cayó de su gracia.

A escasas cuatro horas del estreno del tráiler, en la cuenta de YouTube de Sony Pictures Entertainment ya cuenta con casi 13 millones de reproducciones. Si tú aún no lo has visto, te lo dejamos aquí abajo. ¿Crees que vaya a haber más sorpress en el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’?