¿Tres generaciones se unen en ‘Spider-Man: No Way Home’?: Tom Holland lo revela

Los seguidores de Spider-Man retumbaron las redes sociales por un ‘error’ de Google que sumó los nombres de Tobey Maguire y Andrew Garfield en los créditos de Spider-Man: No Way Home, confirmando así el Spider-Verse.

En días anteriores fotografías de la filmación de la nueva entrega de Marvel fueron filtradas, aunque con muy mala calidad. La novedad fue la aparición de los antiguos protagonistas junto a Tom Holland, reavivando los rumores de una posible unión entre los actores. Sin embargo, Holland negó de nueva cuenta en una entrevista con Total Film que los universos conjuguen de esta manera.

“La gente no me cree cuando digo que (Maguire y Garfield) no volverán. Pero la gente tendrá que creerme en algún momento”, expresó. En cambio, el encargado de dar vida al personaje de Peter Parker afirmó que compartir el set con villanos como Electro (Jamie Foxx) y Doctor Octopus (Alfred Molina) significa mucho para él.

“La primera vez que ves a Doc y al resto de los personajes que regresan, es muy emocionante, y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen. Fue interesante que esos tipos entraran porque tienen cierta propiedad sobre Spider-Man a su manera. Nuestros sentidos arácnidos comienzan a hormiguear”, dijo el actor.

En el elenco de la entrega que se estrena en diciembre, dirigida por Jon Watts, también están confirmados Benedict Cumberbatch, Zendaya y Willem Dafoe, aunque para Tom Holland lo más emocionante será compartir con generaciones anteriores a él que hicieron conocida y exitosa a la franquicia.

“Tener que adaptarse y cambiar a la forma en que se hacen las películas, pero también cambiar de director, y también [el hecho de que] ahora soy Spider-Man. Fue realmente interesante ver a estos actores adaptarse y cambiar lo que estaban haciendo para adaptarse a la era moderna”, señaló.