Transporte público en México, está agotado y al borde del colapso

Con un llamado urgente a redefinir el modelo de financiamiento del transporte público y acelerar la modernización de los sistemas de movilidad, autoridades, empresarios y especialistas advirtieron que las ciudades enfrentan una crisis de congestión y un rezago estructural que amenaza la viabilidad del sector.

“El actual modelo de operación y financiamiento del transporte público “está agotado”, por lo que las ciudades requieren nuevas políticas públicas para garantizar movilidad eficiente y sostenible”, así lo expresó Jesús Padilla Zenteno, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), durante la inauguración del 17º Congreso Internacional de Transporte.

Asimismo, señaló que los costos de operación, mantenimiento y transición energética han colocado al sistema bajo una presión financiera creciente, por lo que insistió en que los gobiernos deben asumir un papel activo en el sostenimiento del sistema.

Destacó que en el caso de la Ciudad de México se requieren al menos 10 mil millones de pesos anuales para garantizar el funcionamiento del transporte público, mientras que a nivel nacional se necesitan cerca de 100 mil millones. “No hay ciudad en el mundo que sostenga un servicio de calidad solo con la tarifa”, subrayó.

También alertó sobre el crecimiento acelerado del parque vehicular y motociclista, fenómeno que, dijo, está modificando la dinámica urbana y deteriorando la movilidad en las ciudades.

“Hoy enfrentamos el rezago porque cada vez vemos más autos, más motos y menos transporte público, por lo que el fortalecimiento del transporte debe asumirse como una política social y no únicamente como un tema operativo o financiero.

Por su parte Nicolás Rosales Pallares, presidente de la AMTM, destacó que la movilidad impacta directamente en la calidad de vida, al determinar acceso a empleo, educación y salud. Por ello, pidió colocar al transporte público en el centro de las políticas urbanas como herramienta para combatir desigualdad y elevar productividad de las ciudades.

En la misma línea, Diego Monraz Villaseñor, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), alertó que el sistema está “a punto de colapsar” y llamó a construir una política nacional que fortalezca presupuestos, profesionalice el sector y despolitice las tarifas.

Añadió que sin sistemas de transporte eficientes será imposible sostener el crecimiento económico y urbano de las principales zonas metropolitanas del país.

Por su parte, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno capitalino, aseguró que la administración local continuará fortaleciendo el Metro, Metrobús, Cablebús y Trolebús, además de mantener subsidios como parte de la política social de movilidad.

Pierde competitividad

“La congestión vehicular en México ya no es solo una molestia cotidiana, sino un problema que golpea la competitividad, la productividad y la calidad de vida de millones de personas”, señaló Juan José Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

Compartió que el tráfico genera pérdidas económicas por 94 mil millones de pesos anuales en las 32 principales ciudades del país, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La mitad de ese impacto se concentra en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El dirigente del organismo empresarial cuestionó la distribución del presupuesto de movilidad, al señalar que 47 por ciento de los recursos se destinan al automóvil particular, utilizado apenas por 25 por ciento de la población. “En contraste, el transporte público, que moviliza a 39 por ciento de los ciudadanos, recibe únicamente 1.2 por ciento del presupuesto”.

Asimismo, advirtió que los usuarios del transporte público pierden hasta 118 horas al año atrapados en el congestionamiento vial, reflejo de un sistema que aún carece de alternativas dignas, eficientes y confiables.

Expertos y autoridades llamaron a construir una política nacional de movilidad que fortalezca al sector.

El 17 Congreso Internacional de Transporte, que se desarrolla bajo el lema “Acelerando el cambio del transporte: Personas, energía y sostenibilidad”, reúne autoridades, empresarios y especialistas en mesas de análisis sobre electromovilidad, sustentabilidad y financiamiento modernización del transporte público y continuará este 8 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional.