‘Spider-Man: No Way Home’ rompe récord desde la preventa

‘Spider-Man: No Way Home’ es una de las cintas más esperadas del año; desde que se abrió la posibilidad del ‘multiverso’, donde aparecerían los tres actores que han encarnado al ‘Hombre Araña’ (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland); el furor entre los fanáticos de este superhéroe de Marvel aumentó considerablemente, rompiendo el récord de venta que ostentaba ‘Avengers: Endgame’.

La preventa de boletos para la película ‘Spider-Man: No Way Home’ comenzó en los primeros minutos del lunes 29 de noviembre, que también se denominó Spider-Monday. Sin embargo, el ‘sentido arácnido’ no fue suficiente, ya que los usuarios reportaron el colapso de las plataformas de venta de Cinépolis y Cinemex incluso minutos antes de que dieran las 00:01 horas, hora en que comenzaría la preventa.

Publicación de Cinépolis en Instagram

Otra historia fue en los complejos de cine, donde se alcanzaban a ver largas filas para conseguir un boleto para alguna de las primeras funciones de la tercer película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, e incluso hubo disputas que terminaron en golpes.

Detrás de todas las historias de los fanáticos para conseguir una entrada, lo cierto es que lograron romper el récord de entradas vendidas en nuestro país incluso antes de su estreno, con lo que ‘destronaron’ a Avengers: Endgame, otra película de Marvel.

Según información publicada por Deadline, durante las primeras 24 horas de venta se recaudaron siete millones de dólares (aproximadamente 149 millones de pesos) de los boletos que se vendieron. A una semana del inicio de la preventa, probablemente este número se multiplicó considerablemente.

Lo anterior representa un 40 por ciento más de lo que logró recabar Endgame en su estreno. Todavía falta una semana para el estreno de Spider-Man: No Way Home y todavía podemos ver fanáticos impetuosos de conseguir un boleto para las primeras funciones, e incluso boletos en reventa a precios excesivos.

Spider-Man: No Way Home se estrenará en cines el próximo 15 de diciembre, y lo que es un hecho es que esta cinta logrará máximos históricos para nuestro país en materia de cine, y para Marvel y Sony Pictures representará una victoria inminente.