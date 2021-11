El ‘consejo’ de Cinépolis para preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’: compra boletos en taquillas

La preventa por el estreno de Spider-Man: No Way Home mantiene colapsadas las plataformas de venta online de boletos para las cadenas Cinépolis y Cinemex.

El Financiero contactó a ambas empresas. Cinemex no ha compartido ninguna postura, mientras Cinépolis refirió que sus plataformas se encuentran saturadas e invitó a adquirir los boletos mediante sus otros formatos.

“Algunas de las plataformas digitales de Cinépolis se encuentran saturadas. El equipo está trabajando para estabilizarlas. Te recuerdo que los boletos también están disponibles en las taquillas de los cines”, contentó Cinépolis a El Financiero.

Por su parte, la cadena CineDot se encuentra operando sin problemas para la venta de boletos del estreno del ‘Hombre Araña’ en sus dos complejos del Estado de México, Coacalco y Los Reyes.

“Abrimos la preventa la primer minuto de las 12. Sí fue el proceso lento y se tardaba en las transacciones y tenían que volver a intentarlo, pero en ningún momento colapsó nuestra plataforma. Hemos tenido algunos detalles como envío de confirmaciones a correos”, comentó a El Financiero Dulce Cid, gerente de marketing para CineDot.

Agregó que las taquillas de sucursales abrieron a las 10 de la mañana y las filas han sido extensas, y ya no hay boletos disponibles hasta el lunes 20 de diciembre.

La preventa para Spider-Man: No Way Home se inició en la madrugada de este 29 de noviembre para las tres cadenas de cine, y el colapso de no poder comprar en las plataformas en línea no es un hecho asilado, pues también sucedió en otras partes del mundo, como en Perú, donde medios locales reportan la misma situación con sus cadenas de cines correspondientes.

Spider-Man: No Way Home tendrá su estreno en México el 15 de diciembre, aunque el estreno global esté programado para el viernes 17 de diciembre.

La ocasión anterior en que los sitios de los cines se quedaron sin servicio en línea fue en abril del 2019, cuando el estreno de Avengers: Endgame.

Hasta el 28 de noviembre de 2021, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) compartió a El Financiero que la afluencia a las salas los fines de semana está todavía 35 por ciento por debajo de 2019, y se han reabierto el 95 por ciento de las salas, un total de 7 mil 229.