FGR acusa a Maru Campos de incumplir citatorio... y su abogado responde: ‘Parece que no leyó el escrito’

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir declaración sobre el citatorio en su contra.

Los abogados de Maru Campos negaron las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) al argumentar que la gobernadora de Chihuahua no colaboró con el citatorio que le fue notificado.

“Es totalmente falso que Maru Campos no cumplió. Es totalmente falso lo que ayer declaró Ulises Lara, vocero de la Fiscalía”, dijo Roberto Gil Zuarth, uno de los defensores de la mandataria estatal.

El expanista detalló que el citatorio recibido por Maru Campos establecía una comparecencia en Ciudad Juárez mientras que otro de los documentos exigía la presencia de la gobernadora en la Ciudad de México.

“Ulises Lara dice que la gobernadora mostró su indisposición para aportar información, pero todo lo contrario porque parece que no leyó el documento. El citatorio no establecía lo que quería el Ministerio Público quería obtener de Maru Campos, no nos decía qué hechos se investigan”, añadió.

‘Que nos digan qué información quieren que aporte Maru Campos’

Roberto Gil Zuarth aseguró que es necesario detallar cuál es la información que el Ministerio Público o la FGR necesita de Maru Campos porque todo es muy impreciso.

“Nosotros lo que pedimos es que digan qué información necesitan, qué información quieren obtener y vamos a responder sobre eso”, agregó el abogado.

La FGR también argumentó que la gobernadora de Chihuahua se escudó en el fuero que mantiene y que no podía ser llamada a declarar como parte de una investigación.

“Ulises Lara dice que la gobernadora aludió al fuero, pero que solamente aplica sobre la acción penal. Por eso, la gobernadora no podía ser llamada a un acto de investigación”, agregó el abogado.

Abogados de Maru Campos acusan persecución política contra la gobernadora de Chihuahua

Finalmente, otra de las citas de Maru Campos es para este viernes con la intención de reabrir el caso de la denuncia de Javier Corral contra la gobernadora y se realizará en las salas de juicio del Reclusorio Sur.

Sin embargo, sus defensores serán quienes se presenten en su representación mientras ella cumple con sus obligaciones como gobernadora.

“No tiene por qué asistir, puede concurrir a través de sus abogados”; detalló Roberto Gil quien además acusó que se trata de un hostigamiento y una persecución política encabezada por Morena.

Como parte de su comparecencia ante la Fiscalía, Maru Campos confirmó que acudió a la FGR a impugnar el citatorio, y denunció que se le llamó a comparecer con la intención de fabricarle un delito.