Sheinbaum revela qué pasó con los otros agentes de la CIA en Chihuahua: ‘Pedimos que salieran del país’

La presidenta Sheinbaum reveló qué ocurrió con los otros dos agentes de la CIA que estaban en Chihuahua.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum exigió que los otros dos agentes de la CIA, que permanecían en México tras el operativo realizado en Chihuahua, se fueran del país.

“Se les pidió a los otros dos agentes de la CIA que se retiraran del país y se retiraron. Eran 4, dos que fallecieron y otros dos que no tenían acreditación”, explicó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles.

La presidenta Sheinbaum detalló que los agentes de la CIA entraron con pasaportes legales, ya sea diplomáticos o como turistas; sin embargo, no registraron que harían labores de inteligencia.

“Este protocolo es para aprobar su estadía si hacen labores en el país, por lo que se les pidió que se registraran formalmente o abandonaran el país”, dijo Sheinbaum.

La mandataria precisó que la solicitud a los agentes se hizo a través de la embajada, pero ellos prefirieron salir del país y no registrarse.

¿Qué sabemos de los agentes de la CIA en México?

Hace unas semanas se dio a conocer la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua cuando fallecieron en un accidente carretero tras supuestamente haber participado en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

En total eran cuatro agentes de la CIA quienes estaban en territorio mexicano y, según las investigaciones, realizaban labores de inteligencia en Chihuahua.

Wendy Paola Chávez, fiscal de la unidad especial que investiga la presencia de ciudadanos extranjeros, confirmó dicha información y agregó que Pedro Román Oseguera, era quien sabía de la presencia y labores de los elementos estadounidenses.

Sin embargo, Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, también falleció en el accidente de auto.

Maru Campos comparece ante FGR por operativo con agentes de la CIA

Este caso exhibió la presunta colaboración de agentes estadounidenses con elementos de seguridad de Chihuahua, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora del estado, Maru Campos, como parte de las investigaciones.

El caso deriva del desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, donde, según la mandataria, se hallaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de 2 mil litros de metanfetamina.

La controversia aumentó tras el accidente en el que murieron los dos estadounidenses cuya presencia en el operativo no habría sido informada al Gobierno federal.

La FGR citó a unas 50 personas que participaron en el operativo para aclarar la presencia de los extranjeros y determinar si hubo delitos en materia de seguridad nacional.