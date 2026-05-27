‘Telenovela’ entre EU e Irán afecta al peso: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 27 de mayo.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar este miércoles 27 de mayo, mientras los mercados asimilian las noticias de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Gobierno de Estados Unidos negó que ya exista un borrador de un acuerdo de paz con Irán. El presidente Donald Trump afirmó no estar satisfecho con las negociaciones, lo que redujo las expectativas de un avance inminente.

“Quieren mucho llegar a un acuerdo. Hasta ahora, no lo han logrado. No estamos satisfechos”, afirmó en la Casa Blanca.

“Están negociando con las últimas fuerzas”, dijo durante una reunión con miembros de su gabinete. “Quizás tengamos que retomar las negociaciones y concluirlas”, añadió.

Así está el tipo de cambio este miércoles 27 de mayo

El peso mexicano se deprecia 0.33 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.36 unidades, 7 centavos más con respecto al cierre del martes 26 de mayo.

Se espera ver la reacción del peso al nuevo informe del Banco de México, que se publicará este miércoles 27 de mayo. La institución probablemente actualizará su pronóstico de crecimiento, esto tras la baja en la calificaciones de Moody’s.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.78 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.82 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.47 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.27 por ciento.

Al igual que el peso, entre las monedas que pierden ante el dólar están el dólar australiano con 0.46 por ciento; el real brasileño con 0.27 por ciento; el dólar canadiense con 0.14 por ciento, y la corona noruega con 0.07 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg