‘Tiempos difíciles’ para el dólar: Prevén ‘inminente’ depreciación por alto al fuego en Medio Oriente

Irán anunció que el Estrecho de Ormuz está 'totalmente abierto' para el paso de buques petroleros.

Deutsche Bank y Wells Fargo están entre los bancos que consideran que el repunte del dólar como activo refugio por la guerra en Irán podría haber llegado a su fin.

La reapertura total del Estrecho de Ormuz hecha por Irán tras el acuerdo del cese al fuego entre Israel y Líbano podría llevar a los inversionistas de regreso a su búsqueda por activos de mayor riesgo, como el peso mexicano.

El dólar perdió todas las ganancias acumuladas desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, después de que Teherán anunciara este viernes 17 de abril que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto” al tráfico comercial. Estos desarrollos redujeron la demanda por activos refugio como el dólar, tradicionalmente visto como un resguardo en tiempos de crisis.

¿Cuánto cayó el valor del dólar este viernes 17 de abril?

El índice Bloomberg Dollar Spot llegó a caer hasta 0.6 por ciento, su nivel más bajo desde el 27 de febrero. En conjunto, acumula una baja de aproximadamente 1.9 por ciento desde que Estados Unidos e Irán acordaron una tregua el pasado 7 de abril.

En ese periodo, las divisas sensibles al riesgo —lideradas por las de Escandinavia, Nueva Zelanda y Australia— han encabezado las ganancias frente al dólar, mientras que el índice S&P 500 ha recuperado terreno hasta alcanzar nuevos máximos históricos esta semana.

Analistas consideran que es momento de apostar en contra del dólar, y los inversionistas globales parecen estar actuando en consecuencia. De acuerdo con State Street, han elevado sus coberturas frente al dólar a su nivel más alto en dos años. En el mercado de opciones, la confianza en la moneda estadounidense también se ha debilitado, con posiciones menos optimistas que en semanas recientes.

Con la pérdida del atractivo del dólar como refugio, los inversionistas vuelven a enfocarse en los factores que llevaron al dólar a caer 8 por ciento durante 2025 —su peor desempeño desde 2017—, entre ellos la posibilidad de recortes en la tasa de interés de la Fed.

“Existe una clara rotación de activos refugio como el dólar hacia activos de mayor riesgo”, señaló Kathleen Brooks, directora de análisis en la firma XTB en Londres. “Si el conflicto entre Estados Unidos e Irán se resuelve pronto, veo un periodo más prolongado de debilidad para el dólar”.

Estrecho de Ormuz, en el foco

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto” para todos los buques comerciales durante el periodo restante del alto al fuego, lo que contribuyó a la caída en los precios del petróleo.

No obstante, algunos analistas advierten que podría ser prematuro apostar por una debilidad sostenida del dólar. Expertos en divisas de Citigroup señalaron que la relación riesgo-beneficio favorece aún posiciones a favor del dólar, al considerar que los altos precios de las materias primas limitarán las ganancias de los activos de riesgo y respaldarán los rendimientos de los bonos y la moneda estadounidense.

La moderación en las tensiones ha reavivado la cautela hacia el dólar que ha marcado el debate desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado.

En Wells Fargo, estrategas recomendaron comprar la corona sueca frente al dólar, mientras que Deutsche Bank sugirió vender una canasta amplia de la divisa estadounidense, al prever que el euro podría superar eventualmente los 1.20 dólares, desde niveles actuales cercanos a 1.18.

Estrategas de JPMorgan señalaron la semana pasada que “el dólar parece salir debilitado en el mediano plazo del conflicto”, en parte debido al elevado gasto asociado a la guerra.