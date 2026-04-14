‘Hambre’ por activos de riesgo fortalece al peso frente al dólar: ¿Cuánto se aprecia HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este martes 14 de abril.

El peso mexicano se fortalece ante el dólar este martes 14 de abril gracias a que los inversionsitas del mercado tienen más ‘hambre’ de activos de riesgo.

En noticias sobre el Estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump reportó que solo tres barcos pudieron pasar por el canal tras el bloqueo impuesto por la Armada de EU.

Sobre el tema, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la guerra entre EU e Irán es el principal riesgo para la economía, y bajó su estimado de crecimiento para el PIB global de 3.3 a 3.1 por ciento.

Así está el tipo de cambio este martes 14 de abril

El peso mexicano se aprecia 0.38 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.23 unidades, 6 centavos menos con respecto al cierre del lunes 13 de abril.

“El peso mexicano se ubica en el lugar 12 entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar. El tipo de cambio mantiene sesgo bajista gracias a la debilidad del billete americano y un mayor apetito de los inversionistas por activos con exposición al riesgo”, explicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.64 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.69 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.27 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.01 por ciento.

La moneda que más se aprecia ante el dólar es el won surcoreano que gana 0.78 por ciento. Le siguen el rublo ruso con 0.77 por ciento; el shekel israelí con 0.74 por ciento; el dólar neozelandés con 0.63 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.62 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg