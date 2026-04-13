Peso tiene leve ‘descalabro’ ante el dólar por bloqueo de EU en Estrecho de Ormuz

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 13 de abril.

El bloque de Estados Unidos al Estrecho de Ormuz redujo el apetito por los activos de riesgo en el mercado, un problema que afecta a monedas como el peso mexicano que inicia la semana con depreciación ante el dólar.

Irán y Estados Unidos no alcanzaron un acuerdo para un alto al fuego durante una cumbre en Pakistán durante el fin de semana. En consecuencia, el presidente Donald Trump anunció que destructores de EU bloquearían el paso en el estrecho.

Este lunes, el mandatario de EU advirtió que si la Marina de Irán trata de romper el bloqueo “serán aniquilados” con ataques similares a los que se hacen contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Pacífico.

¿Cómo está el tipo de cambio HOY 13 de abril?

De acuerdo con Bloomberg, el peso mexicano se deprecia 0.36 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 19.36 unidades, 5 centavos más con respecto al cierre del viernes 10 de abril.

“El tip de cambio presenta sesgo alcista ante las renovadas tensiones geopolíticas en Medio Oriente, después de que las negociaciones de paz, del fin de semana, entre Estados Unidos e Irán derivaron en nuevas amenazas estadounidenses sobre el Estrecho de Ormuz”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por la renovada tensión entre Trump e Irán: La mezcla WTI se vende en 102.75 dólares, mientras que el Brent se cotiza en 101.72 dólares.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.82 dólares, mientras que el precio de compra es de 16.81 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.32 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.30 por ciento.

Las pérdidas ante el dólar son lideradas por el rand sudafricano, que se deprecia 0.81 por ciento este lunes 13 de abril. Le siguen el shekel israelí con 0.72 por ciento; la rupia india con 0.70 por ciento; la corona sueca con 0.63 por ciento, y el peso chileno con 0.62 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López