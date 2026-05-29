Reportan entrega de Marco Almanza, exjefe de la policía de Investigación de Sinaloa, a EU

CULIACÁN, SINALOA, 26MAYO2026.- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acudió este martes a rendir declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de las indagatorias que se siguen contra mandos de seguridad del estado. Su comparecencia se suma a la lista de exfuncionarios que han sido llamados por la autoridad federal para esclarecer posibles responsabilidades en casos vinculados a operaciones ministeriales y presuntos vínculos con grupos delictivos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, se habría entregado a autoridades de Estados Unidos ayer jueves 28 de mayo, de acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Almanza Avilés es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno sinaloense acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, de acuerdo una acusación federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La información fue confirmada a El Universal este viernes por una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que precisó que la entrega ocurrió sin que hasta ahora se hayan detallado los cargos formales que enfrentaría tras su presentación ante la justicia estadounidense.

¿Quién es Marco Almanza Avilés y de qué lo acusa EU?

Según la acusación de la corte de Nueva York, mientras fue titular de la Policía de Investigación en Sinaloa (de 2017 a 2022), Almanza Avilés habría recibido pagos mensuales cercanos a los 16 mil dólares mensuales (aproximadamente 300 mil pesos) en sobornos, a cambio de protección a Los Chapitos.

El documento señala que dentro de los registros asegurados por las autoridades, el exfuncionario sinaloense aparecía identificado con la clave “R1”. A cambio de los sobornos, Almanza Avilés permitió que Los Chapitos operaran libremente en Sinaloa, incluyendo sus actividades de tráfico de drogas.

También se le acusa de emitir órdenes de arresto para los enemigos de Los Chapitos cuando estos lo solicitaban, de liberar a miembros del cártel cuando estos eran arrestados y de permitir el transporte de productos químicos utilizados para producir fentanilo a través del estado.

En la acusación se precisa que el exjefe de la policía discutió y estableció “el acuerdo corrupto con Los Chapitos en una reunión con Iván y Ovidio (Guzmán López) en uno de los ranchos de Iván en Sinaloa” aproximadamente en 2017 o 2018.

Finalmente, también se le señala de proporcionar a Los Chapitos información sobre investigaciones en curso y operaciones planificadas de búsqueda y confiscación por parte del Ejército o la Marina, permitiendo a la organización criminal mover sus operaciones y evidencias de actividad criminal.

Cargos y acusaciones contra Marco Almanza Avilés