Fitch ratifica nota de México en ‘BBB-’; destaca esfuerzo de Sheinbaum para aumentar inversiones

Fitch puso de nuevo a Pemex como uno de los factores que pueden afectar negativamente la nota de México.

Fitch Ratings confirmó la calificación de la nota de México en ‘BBB-’ con perspectiva estable gracias a un marco de política macroeconómica prudente; finanzas externas amplias, y una economía diversificada.

Esta calificación es la última con grado de inversión, de acuerdo con la escala de Fitch Ratings. La firma agregó que la perspectiva estable refleja la expectativa de que la economía de México evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales.

“La calificación cuenta con cierto margen para soportar el aumento proyectado de la deuda soberana/PIB durante el período de pronóstico”, puntualizó.

¿Qué riesgos ve Fitch para México?

Fitch Ratings resaltó que la economía de México “se ve limitada por un crecimiento moderado a largo plazo; indicadores de gobernanza débiles, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, así como pasivos contingentes de Pemex”.

El PIB de México evitó una recesión en 2025 y superó las expectativas de Fitch a pesar del contexto adverso del proteccionismo de Donald Trump; el ajuste fiscal y de que las reformas aprobadas en México afectaron la confianza empresarial.

Hacia delante, Fitch proyectó que el crecimiento se acelerará al 1.7 por ciento en 2026 gracias a la disminución de los efectos negativos de las políticas fiscales y monetarias y al impulso generado por el Mundial 2026. Sin embargo, “no se ha consolidado una recuperación firme”.

La firma destacó el esfuerzo de la administración de Claudia Sheinbaum para aumentar la inversión, pero esto podría verse frenado por las preocupaciones del sector privado sobre las reformas institucionales, especialmente una importante reforma judicial y la agencia tributaria.

Sobre Pemex, indicó que tuvo cierto alivio en 2025 a través de tres operaciones de apoyo soberano y una mejora en su posición operativa debido a menores pérdidas en refinación; no obstante, se espera que necesitará apoyo soberano recurrente.

“Los recientes incendios e inundaciones, incluso en la nueva refinería de la compañía en Dos Bocas, ponen de manifiesto los desafíos para seguir mejorando las operaciones downstream”, puntualizó Fitch.

Las razones que harían que Fitch baje nota de México

Entre los factores que podrían conducir a una rebaja de la calificación con están un continuo y rápido aumento de la deuda/PIB a mediano plazo; la falta de consolidación fiscal; y una materialización mayor de lo esperado de pasivos contingentes de Pemex.

Además, influiría negativamente un shock más severo y prolongado para la economía relacionado con acontecimientos comerciales y/o un debilitamiento de la coherencia y la credibilidad de las políticas, que dé lugar a una reevaluación del ajuste al alza de nuestra calificación para este factor.

Fitch agregó que podría considerar una mejora en la nota de México si la consolidación fiscal sitúa la deuda/PIB en una trayectoria descendente o si hay mejores perspectivas de inversión y crecimiento potencial, respaldadas por reformas internas o la evolución del comercio exterior.