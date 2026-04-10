Boletos GRATIS para el Mundial 2026: Requisitos para ganar una de las 500 entradas que regalará Modelo

Además de las entradas que regalará Grupo Modelo, la presidenta Claudia Sheinbaum dará su boleto para el Mundial 2026. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

¡Grupo Modelo se ‘puso la del Puebla’! A dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la empresa detrás de cervezas como Corona anunció que regalará 500 entradas para este importante evento deportivo.

Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, habló sobre las bases de este nuevo concurso durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde explicó que también tomarán medidas para llevar el Mundial 2026 a todo México mediante la instalación de pantallas.

Esta iniciativa se suma a otras que se han anunciado con motivo del evento de la FIFA, ya que incluso Claudia Sheinbaum regalará su boleto para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Boletos para el Mundial 2026: ¿Quiénes podrán ganar las entradas gratis?

Buenas y malas noticias. Daniel Cocenzo explicó que las personas que pueden aspirar a uno de los boletos para el Mundial 2026 son aquellas que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser ciudadanos mayores de edad

Haber ganado en uno de los torneos del Mundial Social

Este último es un concurso organizado por el gobierno federal, a lo largo del cual se realizarán 74 torneos y copas en centros de trabajo y espacios públicos de los 32 estados. En ellos participarán personas de todas las edades, incluidas aquellas con discapacidad. Cabe señalar que algunos registros ya fueron cerrados.

La presidenta Sheinbaum ya adelantó que rifará el boleto que la FIFA le dio para el partido de inauguración del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Se trata de una iniciativa respaldada por la compañía cervecera: “Compartimos la pasión por el Mundial Social, la cual asegurará que el futbol llegue a todo México, y por ello Grupo Modelo se suma a esta iniciativa”, indicó Daniel Cocenzo.

Entre las formas en las que participarán se encuentra el obsequio de entradas: “Regalaremos 500 boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 para los partidos que se llevarán a cabo en el país”, comentó.

¿Quiénes asignan los boletos del Mundial 2026 a los ganadores?

En la conferencia matutina, Daniel Cocenzo añadió que los responsables de entregar las entradas gratuitas serán autoridades del gobierno federal, aunque no detalló cuándo comenzará el proceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum agregó que la entrega será transparente y contará con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Vamos a hacer algo muy transparente para que se conozca quiénes ganaron, en qué torneo, y puedan participar, desde adultos mayores que están en la copa ‘Futbol sin correr’ hasta jóvenes de 18 años o más; al ganar tienen asegurado su boleto”, comentó.

Las 500 entradas que regalará Grupo Modelo se suman a los 25 boletos que Coca-Cola tiene destinados para los ganadores del Mundial Social, lo que amplía la cantidad de personas que pueden conseguir una entrada.

El último día para participar: ¿Cómo ganar el boleto de Sheinbaum para el Mundial 2026?

Además de los boletos que han otorgado las compañías de bebidas, la presidenta Claudia Sheinbaum regalará el acceso que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le dio para la inauguración de la Copa Mundial 2026.

Este boleto será otorgado a la joven que gane el concurso de dominadas que lanzó la presidenta: “Pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país”, dijo el pasado 5 de marzo.

Claudia Sheinbaum verá la inauguración del Mundial 2026 desde el Zócalo. [Fotografía. Cuartoscuro]

El concurso es únicamente para mujeres de entre 16 y 25 años, quienes deben subir un video de un minuto haciendo dominadas a la página https://www.mundialsocial.gob.mx/.

El registro estará abierto hasta este 10 de abril. Posteriormente, Katia Itzel García, árbitra; Charlyn Corral, futbolista, y Gabriela Fernández de Lara, comentarista, evaluarán los videos para seleccionar a la ganadora.